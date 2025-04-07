Sahim-SEN Genel Başkanı Özlem Akarken, Dünya Sağlık Günü'nde adil ve erişilebilir sağlık hizmetleri hakkını savunarak, sürdürülebilir çözümler için hukukun üstünlüğü ve ifade özgürlüğüne vurgu yaptı.İSTANBUL (İGFA) - Her yıl 7 Nisan'da kutlanan Dünya Sağlık Günü, sadece küresel sağlık politikalarını gündeme getirmekle kalmaz, aynı zamanda sağlık çalışanlarının karşılaştığı sorunların ve çözüm taleplerinin görünür kılınması açısından da önemli bir fırsat.

Sağlık sisteminde sürdürülebilir ve yapıcı çözümlere inandığını belirten Sahim-SEN Genel Başkanı Özlem Akarken, ‘‘Her bireyin adil, erişilebilir ve kaliteli sağlık hizmetlerine ulaşma hakkını savunuyoruz. Bu sürecin temel taşı, hukukun üstünlüğü, düşünce ve ifade özgürlüğüdür.’’ dedi.

Sağlık çalışanları toplumun sağlığını ayakta tutan, ağır sorumluluklar taşıyan fedakâr bireyler olduğunu ifade eden Akarken, bugün gelinen noktada; özlük haklarında gerileme,emekliliğe yansımayan ödeme kalemleri ,Ek gösterge Ek ödeme adaletsizliği, düşük nöbet ücretleri, idari izin dengesizlikleri, artan iş yükü ve her geçen gün daha da can yakan sağlıkta şiddet olayları ile karşı karşıya olduklarını söyledi.

“Her gün hastalarına şifa olmaya çalışan sağlık çalışanları, ne yazık ki güvenlik kaygısıyla görev yapar hale gelmiştir” diyen Akarken, Sakarya’da bir hekimin muayene esnasında darp edilmesini örnek göstererek, “Bir hekimin görev başında şiddete uğraması, sadece sağlık çalışanlarına değil, doğrudan halk sağlığına da yapılan bir saldırıdır. Sağlık kurumlarında güvenlik önlemleri artırılmalı, sağlıkta şiddeti önleyecek caydırıcı yasalar kararlılıkla hayata geçirilmelidir. Toplumsal bilinç ve kamu desteği olmadan bu mücadele başarıya ulaşamaz. Sağlık emekçisi yalnız değildir!” ifadelerini kullandı.

TÜİK’in Mart ayı için açıkladığı yüzde 38,10’luk yıllık enflasyon ve ENAG’ın yüzde 75,20 oranı kamu çalışanlarının nasıl bir ekonomik dar boğaza sürüklendiğini açıkça gösterdiğini ifade eden Akarken, "Daha yılın ilk çeyreğinde enflasyon farkı oluşmuş durumda. Yeni yılın başında verilen maaş artışı çoktan eridi. Kamu emekçileri, artan hayat pahalılığı karşısında savunmasız bırakıldı. Bu noktada en büyük sorumluluk, toplu sözleşme masasında etkisiz kalan, memurun hakkını koruyamayan konfederasyonlardadır. O masa artık çözüm değil, doğrudan bir sorun haline gelmiştir" dedi.

Toplu sözleşme masasında gerçek temsilin sağlanmadığına vurgu yapan Akarken, “Aynı şeyleri yaparak farklı sonuçlar beklemek mümkün değil. Tüm kamu emekçileri, durdukları yeri değiştirmek zorundadır. Siyaset üstü, bağımsız sendikacılık anlayışımızla sağlık çalışanlarının sesini duyurmak ve haklarını savunmak için buradayız. Gelin sesinize ses olalım.” diyerek sağlık ve sosyal hizmet kolundaki kamu çalışanlarını SAHİM-SEN çatısı altına davet etti.