Bakan Uraloğlu, Mayıs 2025’teki başarılı iki seferin ardından, MÁV’ın 2025 yılında Eylül’de üç, Ekim ve Kasım’da birer özel tren seferi planladığını belirtti. İlk tren olan Balkan Explorer 2, 4 Eylül 2025 gecesi Kapıkule’den Türkiye’ye giriş yaptığını belirten Bakan Uraloğlu, TCDD Taşımacılık AŞ tarafından Kapıkule-Halkalı hattında işletilen trenin 6 Eylül 2025’te saat 10.25’te “İstanbul-Paris 2” adıyla Halkalı’dan Paris’e hareket edeceğini duyurdu. 14 vagonlu tren, 52 yolcuya nostaljik ve konforlu bir Avrupa yolculuğu sunacak.

2025 Sefer Programı

Bu arada Bakan Uraloğlu, gelecek seferlere ilişkin şu detayları paylaştı: