Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AK Parti Bartın “Türkiye Yüzyılı Buluşmaları”nda, “Yaparsa AK Parti yapar” diyerek, Bartın’ın ulaşım ve altyapısına 37 milyar TL’lik yatırım yaptıklarını vurguladı. Türkiye’nin masada ve sahada sözü dinlenen bir ülke olduğunu belirten Uraloğlu, yeni anayasa ve “Terörsüz Türkiye” hedeflerini savundu.BARTIN (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AK Parti Bartın “Türkiye Yüzyılı Buluşmaları”nda yaptığı konuşmada, “Yaparsa AK Parti yapar” sloganıyla milletin refahı için çalıştıklarını belirtti.

“Hep Birlikte Güçlü Türkiye” temasıyla sahada olduklarını ifade eden Bakan Uraloğlu, “Kapısını çalmadığımız hane, selam vermediğimiz esnaf kalmayana dek bu buluşmalar sürecek. Milletimizin beklentileri, kamu politikalarımızın temelini oluşturuyor” dedi. Uraloğlu, “Terörsüz Türkiye” süreciyle yeni bir sayfa açıldığını, terörle mücadelede kazanılan başarıların üretime, teknolojiye ve refaha yönlendirildiğini belirtti.

Vesayetten arınmış, özgürlükçü bir anayasa ihtiyacına dikkat çeken Bakan Uraloğlu, “Yeni anayasa, Türkiye’nin yol haritası olacak. Terörden beslenenler bu süreci baltalamaya çalışıyor, ancak biz fitneyle değil hizmetle, yalanla değil hakikatle yolumuza devam ediyoruz” dedi.

BARTIN’A 37 MİLYAR TL’LİK YATIRIM

Bartın’ın ulaşım ve haberleşme altyapısına son 23 yılda 37 milyar TL yatırım yapıldığını açıklayan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 7 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunu 85 kilometreye çıkardıklarını, Bartın-Kurucaşile-Cide, Çaycuma-Bartın gibi yolları ve Çakraz, Cumayanı, Amasra tünellerini hizmete açtıklarını belirtti. Filyos Limanı’na bağlanan yolların standardını yükselttiklerini, Karasu-Bartın demiryolu projesinin ise devam ettiğini söyledi. Amasra Limanı Yolcu İskelesi ve Yat Limanı ile turizm potansiyelinin artırıldığını kaydeden Bakan Uraloğlu, Bartın’ın ekonomik ve turistik potansiyelini güçlendiren bu yatırımların, gençlere yeni iş fırsatları sunduğunu ve Türkiye Yüzyılı’nın her köşede refah getireceğini vurguladı. “Terörsüz Türkiye” sürecini eleştirenlere de yanıt veren Bakan Uraloğlu, “Şehitlerimize ve gazilerimize halel getirecek bir davranışta bulunmadık, pazarlığımız olmadı. Başımız dik, alnımız açık” diye konuştu.