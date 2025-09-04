Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor’un altyapısında yetişen milli karateci Ömer Abdurrahim Özer, 15 yıldır mavi-beyazlı kulübün, 10 yıldır da ay-yıldızlı formayı gururla taşıyor. Avrupa şampiyonluğuna uzanan yolculuğunu “her maçı final gibi görmek” olarak tanımlayan Özer, şimdi gözünü Kasım ayında yapılacak Dünya Şampiyonası’na çevirdi.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı 38 branşta faaliyet gösteren Kağıtspor, hem bireysel hem de takım sporlarında oldukça kapsamlı bir spor altyapısına sahip.

Kulübün yetiştirdiği başarılı milli sporculardan biri de karateci Ömer Abdurrahim Özer. Doğma büyüme İzmitli olan 25 yaşındaki Özer, evde enerjisini “sağa sola vurarak” tüketen bir çocukken babasının “karate yapmak ister misin?” sorusuyla mindere attığı ilk adımı şöyle anlatıyor; “Normalde yüzücüydüm. Babam eski karateciydi, önce yüzmeye vermişti. Evde çok hareketli olduğumu görünce karateye yönlendirdi. Bu branşı seçmemde babam benim kahramanım oldu.”

TAHİR BAŞKAN’A TEŞEKKÜR

Kariyerinde Kağıtspor’un sağladığı imkânların önemine dikkat çeken milli sporcu, “Kulüp başkanımız İbrahim Ercin’e ve Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın’a teşekkür ederim. Kağıtspor bizi hiçbir zaman yarı yolda bırakmadı. Havalimanına gidişten maddi ve manevi desteğe kadar yanımızdalar. En güzeli de dışarıdan sporcu almıyorlar. Başarı, içeride yetişen sporcuların emeğiyle geliyor. Tuğba Yakan gibi örneklerimiz var. Ben de 15 yıldır buradayım” dedi.

“İLK MADALYA UNUTULMAZDI”

Kağıtspor’da ilk günlerde sadece sağlıklı bir aktivite olsun diye karateye başladığını dile getiren milli sporcu, unutamadığı anlardan birini, henüz 15 yaşında kazandığı ilk büyük madalya olduğunu söylüyor. Milli sporcu, “Babam benden madalya istemedi; ‘sağlıklı ol’ dedi. Ama “İlk dünya şampiyonamda finale kaldım. Arkadan gelen milli takım tezahüratını duyunca maça gülerek çıktım. Hayalini kurduğum atmosferi yaşamak bana nasip oldu. İlk turnuvalarda aldığım madalyaların hazzı beni bu spora bağladı. O günden sonra karate benim mesleğim oldu” diye konuştu.

Kariyerinde Kağıtspor’daki antrenörleri ve başkanları kadar ailesinden de büyük bir destek gördüğünü vurgulayan Özer, “Yensem de yenilsem de ‘oğlum dön de bir sarılalım’ diyen bir ailem var. Benden tek istenen, bu ülke benim için emek ve bütçe harcıyorsa elimden gelenin en iyisini yapmaktı. Bu yaklaşım, omzumdaki yükü aldı, motivasyonum oldu” dedi. Ayrıca Kasım ayında yapılacak Dünya Şampiyonası için kota alan Özer, en büyük hedefinin altın madalya olduğunu ifade ederek, “Şimdi tek odaklandığım şey Dünya Şampiyonası. Allah’ın izniyle ülkemize altın getirmek istiyorum” dedi.

1937 yılında kurulan ve günümüzde 38 branşta faaliyet gösteren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor, Türkiye’nin en köklü ve başarılı amatör spor kulüplerinden biri olarak öne çıkıyor. 9 bine yakın lisanslı sporcusuyla bugüne kadar yüzlerce milli sporcu yetiştiren kulüp, olimpiyatlardan dünya ve Avrupa şampiyonalarına kadar birçok organizasyonda binlerce madalya kazandı. Kocaeli’nin spor kenti vizyonununa katkı sağlayan Kağıtspor aynı zamanda özel gereksinimli bireylerin spor aktivitelerinde gelişmesini sağlayarak olimpiyatlarda yer almasına da imkan tanıyor.