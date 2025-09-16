Avrupa Hareketlilik Haftası Eskişehir’de başladı. AB Türkiye Delegasyonu heyeti etkinliklere katıldı, Başkan Ünlüce’yi ziyaret ederek destek mesajı verdi.ESKİŞEHİR (İGFA) - Avrupa Hareketlilik Haftası, Eskişehir’de düzenlenen etkinliklerle coşkulu bir şekilde başladı. Açılış kapsamında Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Maslahatgüzarı Jurgis Vilčinskas ve beraberindeki heyet şehre gelerek, etkinliklere katıldı.

Etkinlik öncesinde Avrupa Birliği heyeti, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce’yi makamında ziyaret etti. Ziyarette, sürdürülebilir ulaşım ve çevreci şehircilik konularında iş birliği mesajları verildi.

Avrupa Hareketlilik Haftası etkinliklerinde Eskişehir’in örnek olacağına inandıklarını ifade eden Vilčinskas, “Eskişehir’in çevreci ve sürdürülebilir tüm çalışmalarına AB olarak destek vermeye hazırız.” dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Ünlüce, “Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Maslahatgüzarı Sayın Jurgis Vilčinskas, ekibi ve beraberindeki gazeteciler ile Avrupa Hareketlilik Haftası'nın açılışı için bir araya geldik. Nazik ziyaretleri için Sayın Vilčinskas’a ve değerli heyete teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.