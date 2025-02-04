İzmir Güzelbahçe Belediyesi, Güzelbahçe’nin en eski mahallelerinden Atatürk Mahallesi için revizyon planının 1’inci etabını tamamlayarak Güzelbahçe Belediye meclisine getirdi.İZMİR (İGFA) - İzmir Güzelbahçe Belediyesi Meclis toplantısı öncesi Güzelbahçe Atatürk Kültür Merkezi Tuncel Kurtiz Konferans Salonu’nda Atatürk Mahallesi sakinleriyle bir araya gelen Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, vatandaşlara revizyon planının 1’inci etabını tamamladıklarının müjdesini verdi.

‘Güzelbahçe’de gecekonduyu ortadan kaldıracağız’

Geçtiğimiz Ağustos ayında Atatürk Mahallesi sakinleri ile bir araya gelerek mahalle ile ilgili neler yapacaklarını anlatan Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, “O günden bugüne kadar kurmuş olduğumuz ARGE Birimimizdeki Şehir Plancı arkadaşımız Mehmet Can Çakar sürecin 1’inci etabını tamamlayarak bugün sizlere sunumunu yaptı.

Biz burada halkımızın en iyi şekilde faydalanması için gereken tüm fizibilite ve planlamaları oluşturduk. Bugün sizlerin kantarına çıkarttık. Sizlerde bu planlara bakıp ona göre bir karar vereceksiniz. Bugün meclise sunacağımız imar komisyonumuza göndereceğiz.

Onlar inceleyecekler, eksik noksan bir şey varsa üzerinden geçip meclise sunacaklar. Biz tekrar sizlerle bir ara gelip bu planın oluru nedir konuşacağız. Burada amaç sizleri mağdur etmek değil, sizlerin imarlı, tapulu evlerde rahat yaşamanızı sağlamak. Benden sonra oğluma, kızıma ne kalır düşünmeden, çocuklarınıza bırakabileceğiniz sorunsuz bir mirasınız olmasını amaçlıyoruz.

Bu sürecin kısa sürede olamayacağını size söylemiştik. 5 ayda arkadaşlarımız 1’inci etabı tamamladı. Aslında çok kısa bir sürede tamamlamış olduk. Sizler tamam derseniz, komisyonumuz da tamam derse İzmir Büyükşehir Meclisi’ne götürüp bu planımızı hayata geçireceğiz.

Bu mücadelemiz sizi mağdur etmeden, hakkınız olanı almanız için. Vatandaşımızın rızası olmadan hiçbir şey yapmayacağız. 1’inci etap tamamladıktan sonra 2,3 ve 4’üncü etapları planlayıp, Güzelbahçe’nin en eski mahallesi olan Atatürk Mahallesi’ni Güzelbahçe’ye yakışır bir şekilde planlayıp, Güzelbahçe’de gecekonduyu tamamen ortadan kaldıracağız” diye konuştu.

Toplantının ardından Güzelbahçe sakinleri Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay’a çalışmaları ve emekleri için teşekkür edip çiçek takdim etti.