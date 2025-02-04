Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararları, Basın İlan Kurumu (BİK) Genel Kurulu temsilciliklerine yapılan yeni atamaları içeriyor.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararları arasında Basın İlan Kurumu Genel Kurulu temsilciliklerine yapılan yeni atamalarda yer aldı.

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Buna göre Basın İlan Kurumu Genel Kurulu temsilciliklerine şu isimler atandı:

195 sayılı Basın İlan Kurumu Teşkiline Dair Kanunun 5’inci maddesi gereği gerçekleştirilen atamalar, Basın İlan Kurumu’nun temsilcilik faaliyetlerine güç katacak.