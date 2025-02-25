Artvin Valisi Turan Ergün başkanlığında, Artvin Çoruh Üniversitesi (AÇÜ) ile üniversite yurtlarının sorunları ve güvenliğinin görüşüldüğü “Üniversite Güvenlik Toplantısı” gerçekleştirildi.Bayram SARAYOĞLU / ARTVİN (İGFA) - Artvin Valiliği Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıya, Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Sıtkı Bilgin, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Adatepe, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Mehmet Çelik, Gençlik ve Spor İl Müdür Vekili Hasan Kara, yurt müdürleri ve ilgili diğer birim yöneticileri katıldı.

Vali Ergün, toplantıda yaptığı konuşmada, üniversitede güvenlik konusunu çok önemsediklerini belirterek, geleceğin teminatı olan gençlerin daha güvenli ve huzurlu bir eğitim öğretim yılı geçirmesi için gereken bütün tedbirleri hep birlikte alacaklarını söyledi.

Ergün, ayrıca, şehir merkezinde yapımı devam eden yaklaşık 3 bin öğrenci kapasiteli kız ve erkek öğrenci yurdu binalarının son durumu hakkında ilgililerden bilgi aldı.

Toplantıda, üniversitelerin çevresi ve öğrenci güvenliğine yönelik yapılması gerekenler ile üniversite yurtlarının sorunları hakkında detaylı değerlendirmeler yapıldı.