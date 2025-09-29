Artvin’de düzenlenen Turizm Master Planı Çalıştayı’nda, 2026-2030 yıllarını kapsayacak turizm stratejileri tartışıldı. Artvin Valisi Turan Ergün, "Göğe komşu topraklar" olarak anılan Artvin'in doğal ve kültürel zenginlikleriyle turizmde önemli bir destinasyon olduğunu söyledi.Bayram SARAYOĞLU / ARTVİN (İGFA) - Artvin Valiliği koordinesinde, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Kapadokya Üniversitesi iş birliğinde, Gençlik Merkezi Konferans Salonu’nda Turizm Master Planı Çalıştayı düzenlendi.

Çalıştayda kentin turizm geleceğini ortak akılla şekillendirmeyi ve doğal-kültürel değerleri koruyarak gelecek nesillere aktarılması hedeflendi.

VALİ ERGÜN: ARTVİN TURİZMDE PARLAYACAK

Artvin Valisi Turan Ergün, Artvin’in “Göğe Komşu Topraklar” olarak anılan eşsiz coğrafyasıyla turizmde büyük potansiyel taşıdığını vurguladı.

Kaçkar Dağları, Karagöl-Sahara, Macahel Vadisi, Borçka Karagöl, Hatila Vadisi ve Kafkasör Yaylası’nın rafting, dağ yürüyüşü, kampçılık ve kuş gözlemi gibi macera turizmi için ideal olduğunu belirten Vali Ergün, Artvin Kalesi, Arhavi Çifteköprü, Berta Köprüsü, Tibet ve İşhan kiliselerinin tarih turizmi açısından önemine dikkat çekerek, “UNESCO korumasındaki Camili Biyosfer Rezerv Alanı, 3 milli park, 3 tabiat koruma alanı, 5 tabiat parkı ve 1 yaban hayatı sahasıyla doğa dostu turizmin altyapısını sunuyoruz” dedi.

2024 yılında Artvin’deki 2 bin 498 oda, 5 bin 6 yataklı 122 tesiste 133 bin 127 turistin konakladığını, bunlardan 10 bininin yabancı, 123 bininin yerli olduğunu açıklayan Vali Ergün, “Bu tablo, hedeflerimizi büyütmemiz gerektiğini gösteriyor” diyerek, Kafkasör Yayla Şenlikleri ve boğa güreşlerinin bölgenin kültürel kimliğini yansıttığını söyledi.

MASTER PLAN 2026-2030’U ŞEKİLLENDİRECEK

Artvin İl Kültür ve Turizm Müdürü Yunus Emre Aytekin ise, 2026-2030 Artvin Turizm Master Planı’nın kentin turizmde yol haritasını çizeceğini belirterek, “Bu süreç, sadece bugünü değil, yarınları da şekillendirecek. Artvin’in eşsiz değerlerini sürdürülebilir şekilde geleceğe taşıyacağız” dedi.

Kapadokya Üniversitesi Sosyal ve Stratejik Çalışmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Halil Burak Sakal da, dünya ve Türkiye’deki turizm trendleri ile gelecek planlamasına dair sunum gerçekleştirdi.