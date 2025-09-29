Düzce'de yağış nedeniyle kaygan yolda kontrolden çıkan bir ticari araç virajı alamayarak refüje çarptı ve ters döndü. Kimse yaralanmazken, kazaya aşırı hız neden oldu.Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Düzce ile Akçakoca arasındaki Şifalısu mevkisinde meydana gelen trafik kazasında, yağışlı hava ve kaygan yol nedeniyle kontrolden çıkan bir ticari araç virajı alamayarak refüje çarptı.

Çarpmanın etkisiyle araç ters dönerken, kazada şans eseri yaralanan olmadı.

Görgü tanıklarının ifadesine göre, aracın aşırı hızla viraja girdiği ve zeminin kaygan olması nedeniyle sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği belirtildi.

Kaza sonrası olay yerine polis ekipleri sevk edilirken, ters dönen araç çekici yardımıyla kaldırıldı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.