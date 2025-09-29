AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Cemil Yaman, Selçuklu’nun gençlik ve eğitim yatırımlarını yerinde değerlendirdi.KONYA (İGFA) - Konya Selçuklu Belediyesi, önemli bir ziyarete ev sahipliği yaptı. AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı ve Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı’nın ev sahipliğinde Selçuklu’nun vizyon yatırım projelerini yerinde inceledi.

AK Parti Konya İl Başkan Yardımcısı Kazım Küçükçöğen, Selçuklu İlçe Başkanı Arif Bağcı ve teşkilat mensuplarının da katılımıyla gerçekleşen program kapsamında, Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı ve Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman, ilk olarak Selçuklu’nun gençliğe yönelik vizyon projeleri arasında yer alan Sporcu Seçme ve Yetiştirme Merkezi ile Selçuklu Belediyesi Güzel Sanatlar Lisesini gezdi. Projelerin son durumu hakkında Başkan Pekyatırmacı, Milletvekili Yaman’a detaylı bilgi aktardı. Daha sonra Selçuklu Belediyesi’ni ziyaret eden Yaman’a Selçuklu Belediyesi'nin sürdürdüğü yatırım ve hizmetler hakkında kapsamlı bir sunum yapıldı.

BAŞKAN PEKYATIRMACI: “GELECEĞE GÜÇLÜ ADIMLARLA YÜRÜYORUZ”

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde ortaya konan Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda eğitimden gençliğe, kültürden spora kadar geniş bir yelpazede projeler geliştiriyoruz. Gençlerimizi olimpiyatlara hazırlayacak Sporcu Seçme ve Yetiştirme Merkezi ile sanata ilgi duyan gençlerimize modern bir eğitim ortamı sunacak Güzel Sanatlar Lisesi’ni ilçemize kazandırmanın heyecanını yaşıyoruz” dedi.

Cemil Yaman:“ Selçuklu, hizmet odaklı yönetim yaklaşımının en başarılı örneklerini sergiliyor”

AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Cemil Yaman ise Selçuklu’daki projeleri “Türkiye genelinde örnek gösterilebilecek nitelikte” olarak değerlendirdi. “Partimizin vizyoner ve kapsayıcı belediyecilik anlayışının en başarılı örneklerinden birini Selçuklu’da görmekten büyük memnuniyet duydum. Gençliğe ve eğitime yapılan bu yatırımlar, geleceği şekillendirecek güçtedir” ifadelerini kullandı.