Artvin'de organize edilen TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı'nda 18 proje sergilendi.Bayram SARAYOĞLU / ARTVİN (İGFA) - İl Milli Eğitim Müdürlüğü Sergi Salonu'nda düzenlenen fuarda, Bilim Sanat Merkezinde bünyesindeki ortaokul ve lise öğrencilerince hazırlanan projeler davetlilere tanıtıldı.

Artvin Valisi Turan Ergün, açılış yaptığı gençlerin bilim ve teknolojiye olan ilgisinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Gençlerin Türkiye Cumhuriyeti'nin ikinci yüzyılında bu milletin ve devletin yükünü omuzlarında taşıyacağını kaydeden Ergün, "Bu gençler artık TEKNOFEST'e katılıyor. Bilim fuarlarında projeler üretiyor. Artvin'de bu alanda başarılı çalışmalar yapan kıymetli çocuklarımız, gençlerimiz var" dedi.

Artvin'den bu yıl 4006 alanında TÜBİTAK'a 35 proje gönderildiğini ve bunların 13'ünün desteklenmeye hak kazandığını ifade eden Ergün, "Bu ciddi bir başarı oranı. Gelecek yıllarda bu sayıyı daha da artırmak için mücadelemiz sürecek. Bizler de gençlerimizi her anlamda desteklemeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

İl Milli Eğitim Müdürü Fahri Acar ise eğitimde proje tabanlı öğrenmeye önem verdiklerini söyledi.

Geleceğin mucitlerini şimdiden yetiştirmeye başladıklarını kaydeden Acar, proje sürecinde emeği geçen öğrenci ve öğretmenlere teşekkür etti.

TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı kapsamında kentte bir çok okulda çok sayıda proje yapıldığını kaydeden Acar, "Artvin'de ortaokul ve lise çağındaki öğrencilerimizin yüzde 10'un değişik fikirlere projeler yaptılar. Öğrencilerimizi icat ve buluş yapmakla meşgul etmeye başlamanın gururunu yaşıyoruz. Bugünde burada Bilim Sanat Merkezindeki öğrencilerin yaptığı 18 projeyi sergiliyoruz." dedi.

Açılış sonrasında, protokol üyeleri tek tek stantları gezerek öğrencilerden projelere dair bilgi aldı.

Programa Artvin Cumhuriyet Başsavcısı Yunus Emre Büyükyurt, İl Jandarma Komutanı Mehmet Çelik ve davetliler katıldı.