Artvin'de kar yağışı nedeniyle 79 köy yolu ulaşıma kapandı.BAYRAM SARAYOĞLU / ARTVİN (İGFA) - Artvin il genelinde yüksek rakımlı yerleşim yerlerinde aralıklı süren kar yağışı, yaşamı olumsuz etkiliyor. Kar nedeniyle merkezde 2, Ardanuç’ta 11, Şavşat'ta 65, Yusufeli’nde 1 olmak üzere 79 köyle ulaşım sağlanamıyor.

Karayolları ve İl Özel İdaresi ekipleri, yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor. İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Kemal Demirel, kapanan yolların açılması için İl Özel İdaresi ekiplerinin, 65 personel, 33 ekip ve 54 iş makinesiyle çalışma başlatıldığını söyledi.