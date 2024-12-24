Artvin’de yaban domuzu avlayan 3 kaçak avcıya para cezası uygulandı.BAYRAM SARAYOĞLU / ARTVİN (İGFA) -  Artvin’in Borçka ilçesinde kaçak avcılık yapan Gürcistan uyruklu 3 kişiye, idari para cezası kesildi. Artvin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak avcılık yapıldığı yönünde alınan bilgilerin değerlendirilmesi sonucunda Borçka’nın Aralık köyünde Gürcistan plakalı araçta yaptı.

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Aramada, aracın bagajında yabani domuz eti ele geçirildi. Olayla ilgili olarak araçta bulunan ve kaçak avcılık yaptıkları belirlenen Gürcistan uyruklu 3 kişiye,  Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğünce 4915 sayılı kanun kapsamında 2 bin 500 lira yaban hayvanı tazminatı ile kişi başı 4 bin 966 lira idari para cezası olmak üzere toplam 17 bin 398 lira para cezası uygulandı.