Artvin’de yaban domuzu avlayan 3 kaçak avcıya para cezası uygulandı.BAYRAM SARAYOĞLU / ARTVİN (İGFA) - Artvin’in Borçka ilçesinde kaçak avcılık yapan Gürcistan uyruklu 3 kişiye, idari para cezası kesildi. Artvin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak avcılık yapıldığı yönünde alınan bilgilerin değerlendirilmesi sonucunda Borçka’nın Aralık köyünde Gürcistan plakalı araçta yaptı.

Aramada, aracın bagajında yabani domuz eti ele geçirildi. Olayla ilgili olarak araçta bulunan ve kaçak avcılık yaptıkları belirlenen Gürcistan uyruklu 3 kişiye, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğünce 4915 sayılı kanun kapsamında 2 bin 500 lira yaban hayvanı tazminatı ile kişi başı 4 bin 966 lira idari para cezası olmak üzere toplam 17 bin 398 lira para cezası uygulandı.