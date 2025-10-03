Artvin Valisi Turan Ergün ve eşi Hülya Ergün, Şavşat ilçesindeki, Türkiye'nin ilk ve tek sokak tipi yaşlılar yaşam merkezi olma özelliğini taşıyan ve Osmanlı sokakları ile yöre mimarisinin izlerini barındıran Naime-İsmail Yılmaz Yaşlılar Yaşam Yerleşkesi’ni ziyaret etti.Bayram SARAYOĞLU / ARTVİN (İGFA) - Artvin Valisi Ergün, sakin şehir Şavşat’ta huzurevi sakinlerini ziyaret etti.

Doğal güzellikleriyle ünlü "Sakin Şehir" unvanlı Şavşat ilçesinde, şehrin stresinden uzak doğayla iç içe 1500 rakımlı Yavuzköy köyünde yaşlılara hizmet veren Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğüne bağlı Şavşat Naime-İsmail Yılmaz Yaşlılar Yaşam Yerleşkesi’ni ziyaret eden Vali Ergün, huzurevi sakinleriyle yakından ilgilenerek, sorun ve taleplerini dinledi.

Yaşlıların istek ve sorunlarını dinleyen Vali Ergün, devletin her zaman yaşlı ve bakıma muhtaç insanların yanında ve hizmetinde olduğunu söyledi.

Huzurevi sakinleri ise kendilerine gösterdiği ilgi ve alakadan dolayı Vali Ergün ile eşi Hülya Ergün’e teşekkür etti.