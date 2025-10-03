Edirne’nin Enez ilçesinde üretilen şifa deposu aronya meyvesi, kargo aracılığıyla Türkiye’nin dört bir yanına gönderiliyor.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne'de İlçe Tarım Müdürlüğü’nden emekli Veteriner Hekim Gürkan Turan, Enez’de 3,5 dönümlük alana 500 aronya fidanı dikerek üretime başladı.

Yaklaşık 2 yıldır üretim yaptığını belirten Turan, bu yılki hasattan 3 ton ürün beklediğini söyledi.

Ürünlerini internet üzerinden satışa sunan Turan, aronyaları kargo yoluyla Türkiye’nin her yerine gönderdiklerini belirterek, bölgede aronya işleme tesisi olmaması nedeniyle ürünün bir kısmının dalında kaldığını dile getirdi.

Bilindiği gibi sağlık açısından oldukça faydalı olan aronya; anti-kanser özelliği, kalp hastalıklarına karşı koruyucu etkisi ve diyabet hastalarının kullanımına uygunluğu, bağışıklık sistemini güçlendirmesi ile öne çıkıyor.