Artvin Ticaret ve Sanayi Odası (ARTSO), 2024 yılı Aralık ayı olağan meclis toplantısını gerçekleştirdi.ARTVİN (İGFA) - Hakan Akın Toplantı Salonu’nda yapılan toplantıya, ARTSO Meclis Başkanı İrfan Yıldırım başkanlık etti. Meclis üyelerinin katıldığı toplantı, 5 gündem maddesi görüşüldü.

2024 YILI DEĞERLENDİRİLDİ

Toplantıda konuşan ARTSO Meclis Başkanı İrfan Yıldırım, 2024 yılının Artvin ekonomisi ve ticaret hayatı açısından zorlu bir yıl geçtiğini ifade etti.

Özellikle yerel işletmelerin desteklenmesi, girişimciliğin teşvik edilmesi ve Artvin’in ticaret hacmini artırmaya yönelik çalışmalarda önemli adımlar atıldığını belirtti.

Başkan Yıldırım, “Bir yılı daha geride bırakırken üyelerimizle birlikte bölge ekonomisine katkı sunmak için çaba sarf ettik. 2025 yılında bu çalışmalarımızı daha da güçlendirmeyi hedefliyoruz” dedi.

Yıldırım, 2025 yılı oda aidatlarına devletin belirlemiş olduğu yüzde 43,93 zam yerine yüzde 30 olarak uyguladıklarını daha düşük oranda zam yapılma kararı alındığını ifade ederek, üyelerin menfaatlerini gözetleyerek yüzde 30’a yani yüzde 15 daha altında bir zam yapılmasına meclis yönetimi olarak karar aldıklarını söyledi.

YENİ YIL MESAJI

Toplantının sonunda Başkan Yıldırım, tüm meclis üyelerine ve ARTSO’ya bağlı işletmelere teşekkür ederek, yeni yılın sağlık, huzur ve bol kazanç getirmesi temennisinde bulundu.

Yıldırım, “Birlikte çalışarak Artvin’i ekonomik anlamda daha ileriye taşıyacağız. 2025 yılı hepimiz için yeni bir başlangıç olacak” ifadelerini kullandı.

Toplantının ardından üyeler, gerçekleştirilen çalışmalar ve alınan kararlarla ilgili memnuniyetlerini dile getirerek, 2025 yılı için umutlu olduklarını belirtti.