Artvin Ticaret Borsası Meclisi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nu makamında ziyaret etti.Bayram SARAYOĞLU /ARTVİN (İGFA) - Ziyarete, TOBB Genel Sekreteri Mustafa Saraçöz, Garanti Fonu Başkanı Erdoğan Özgen, Borsa Daire Başkanı Volkan Tufan da katıldı. Artvin Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Osman Akyürek, ziyarette yaptığı konuşmada, Borsa'nın kuruluşuna sağlanan desteğe teşekkür etti.

Artvin Ticaret Borsası'nın, sağlanan desteklerle Artvin’e ve ülkeye önemli katkılar sağlayacağına inandığını söyledi. Ziyaretten duyduğu memnuniyetini dile getiren Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Artvin Ticaret Borsası’nın başarılı olacağına inancını yineledi.

Akyürek’in Hopa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı dönemindeki başarılı çalışmalarını hatırlatan Hisarcıklıoğlu, bu başarıların Artvin Ticaret Borsası’nda da devam edeceğine inandığını ifade etti.

Artvin’e büyük önem verdiklerini belirten Hisarcıklıoğlu, bu süreçte her zaman Artvin’in yanında olacaklarını kaydetti. Garanti Fonu Başkanı Erdoğan Özgen ise, Artvin’e yönelik yeni bir kredi projeleri üzerinde çalıştıklarını duyurdu. Özgen, projeyle ilgili olumlu bir adım atılacağını belirterek, Artvin için müjde verdi.

Artvin Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Osman Akyürek’te, Artvin’in ekonomik açıdan krediler konusunda yeterli desteği alamadığını belirterek, Artvin’e pozitif ayrımcılık yapılmasını talep etti.

Hisarcıklıoğlu ve Özgen, Artvin’e gerekli desteği sağlamak için ellerinden geleni yapacaklarını dile getirdi. Ziyaret, karşılıklı hoşgörü, saygı ve güven ortamında tamamlanarak, Artvin Ticaret Borsası heyeti TOBB’dan ayrıldı.