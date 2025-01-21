Artvin’de jandarma ekipleri, geçen yıl il genelinde aile içi şiddete karşı bilinçlendirdikleri bin 594 kadının cep telefonuna KADES uygulaması yükledi.Bayram SARAYOĞLU / ARTVİN (İGFA) - Artvin İl Jandarma Komutanlığında görevli jandarma ekipleri, şiddet gören ya da görme ihtimali bulunan mağdur kadınların tek tuşla güvenlik güçlerine ulaşmasına imkan sağlayan Kadın Acil Destek İhbar Sistemi (KADES) mobil uygulamasını tanıtmak için çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürüyor.

Jandarma ekipleri, 2024 yılında Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele ve Toplum Destekli Güvenlik Hizmeti kapsamında 6 bin 761 erkek, 7 bin 755 kadın ve 2 bin 822 öğrenci olmak üzere toplam 17 bin 139 kişiye eğitim vererek, bin 594 kadının cep telefonuna KADES uygulaması yükledi.

Ayrıca jandarma ekipleri yıl boyunca ailenin önemi, aile içi şiddet ve aile ilişkileri konularında bilgiler verdi.