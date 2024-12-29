İzmit Belediyesi öncülüğünde yürütülen Nikomedia Kazıları’na destek olacak Antik Dünyanın Modern Tasarımları Satış Ofisi, Nikomedia Kazıları İzmit Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı tarafından Sabri Yalım Parkı’nda açıldıKOCAELİ (İGFA) - Nikomedia Kazıları’ndan çıkartılan arkeolojik eserler ışığında tasarlanan hediyelik eşyaların yer aldığı Antik Dünyanın Modern Tasarımları Satış Ofisi, Sabri Yalım Parkı yanındaki Tekel Geçidi Sokak’ta açıldı. Nikomedia Kazıları İzmit Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı tarafından açılan satış ofisi, kent tarihine dair bir hikaye sunarak Çukurbağ Mahallesi’ndeki arkeolojik kazılara destek sağlamayı amaçlıyor. Satış ofisi haftanın her günü 12.00-18.30 saatleri arasında açık olacak.

“SATIŞ OFİSİMİZE HERKESİ BEKLİYORUZ” Satış ofisiyle ilgili bilgi veren Nikomedia Kazıları İzmit Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı Genel Sekreteri Ceren Öker Cömert, “Burada, Nikomedia Kazıları’nın bulguları ışığında üretilen modern tasarımlarla klasik arkeolojinin bir arada bulunduğu sanat eserleri yer alıyor. Kent tarihini halkımıza anlatabileceğimiz bir hikaye kurguladık. İzmit tarihinin hikayesinin anlatıldığı satış ofisimize tüm tarih dostlarını ve hediyelik eşya severleri bekliyoruz.

GELİRLERLE KAZILAR DESTEKLENECEK Nikomedia tarihine ışık tutan bilimsel arkeolojik kazıların desteklenmesi adına bu satış ofisinden elde edilecek tüm gelirin arkeolojik kazılara aktarılmasını hedefliyoruz. Ticari bir işletme olarak değil, kent tarihinin gönüllülük esasıyla halk tarafından benimsendiği bir işletme olacak” ifadelerini kullandı.

TARİH BİLİNCİNİN ARTTIRILMASINA ADINA Nikomedia Kazıları İzmit Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı Başkan Yardımcısı Feyzullah Yavuz Ulugün, “Satış ofisimizi açmamızdaki asıl amacımız yöremizdeki kültürel varlığın farkına varılmasını sağlamak. Bu kentteki tarih bilincinin arttırılmasına yönelik bir çaba içerisindeyiz. Kentimize gelen ziyaretçilerin bu kente ait bir objeyi alıp gidebilmeleri bu ofisimizle mümkün olacak” dedi.

