GastroANTEP Kültür Yolu Festivali çerçevesinde Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Geleneksel Sanatlar Derneği iş birliğinde düzenlenen “Antep İşinin Dünü, Bugünü ve Yarını” konulu panelde Antep işi nakışının kültürel ve ekonomik boyutları ele alındı.GAZİANTEP (İGFA) -Panel, 25 Aralık Kahramanlık Panoraması ve Müzesi’nde gerçekleştirildi.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, panelde yaptığı konuşmada Antep işinin sadece bir nakış değil, büyük bir medeniyetin ve kültürün yansıması olduğunu belirtti. Şahin, “Antep işi, sabırla ve aşkla işlenen bir emeğin adı. Kadınlarımızın elinde işlenen bu nakış, hem aile ekonomisine katkı sağlıyor hem de geleceğe taşınacak bir miras oluşturuyor” dedi.

Kendi annesinin işlediği nakışlarla aile bütçesine katkı sağladığını ve üç çocuğu okuttuğunu anlatan Şahin, “O emeğin değeriyle ben bugün burada başkan oldum. Antep işi bir hayat mücadelesinin, bir emeğin sembolüdür” ifadelerini kullandı.

Şahin, panelde ortaya konulan iradenin Antep işini UNESCO yolculuğuna çıkaracağını vurgulayarak, “Tıpkı kutnu kumaşında olduğu gibi Antep işi de dünyaya açılacak. Bu şehrin kadınlarının, annelerinin, kızlarının hikayesidir. Umuttur, sevgidir, inançtır. Hep birlikte bu emaneti geleceğe taşıyacağız” dedi.

“GAZİANTEP YAŞAYAN MİRASTA EN DİNAMİK ŞEHİRLERDEN BİRİ”

Geleneksel Sanatlar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akcan, konuşmasında Gaziantep’in yaşayan miras açısından Türkiye’nin en dinamik şehirlerinden biri olduğunu söyledi. Akcan, “Deneyimlerimiz bize gösteriyor ki Gaziantep, İstanbul’un ardından ikinci sırada yer alabilecek potansiyele sahip. Burada geleneksel sanatların yaşatılması çok güçlü bir şekilde sürüyor” dedi.

UNESCO akreditasyonlu bir sivil toplum örgütü olarak dünyada da aktif çalışmalar yürüttüklerini belirten Akcan, “Antep işi projesinde yer almaktan mutluluk duyuyoruz. Büyükşehir Belediyemiz ve Başkan Fatma Şahin de bu süreçte bize büyük destek verdi. Kendilerine teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

“ANTEP İŞİNİN MERKEZİNDE İNSAN VAR”

Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdür Yardımcısı Serkan Emir Erkmen ise Antep işinin sadece el emeği, göz nuru bir iş olmadığını söyledi. Erkmen, “Antep işinin merkezinde insan var. Bu yönüyle kültürel mirasın ruhuyla özdeşen çok değerli bir unsur” dedi.

Erkmen ayrıca, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin bu alandaki çalışmalarına dikkat çekerek, “Bu değerli mirasın korunması ve geleceğe taşınması noktasında Büyükşehir Belediyesi’nin ortaya koyduğu irade çok kıymetlidir” diye konuştu.