Antalya Muratpaşa Belediyesi’nin özel gereksinimli bireylerin sosyal yaşama katılımını desteklemek amacıyla hayata geçirdiği Engelsiz Kafe’de eğitim gören özel gereksinimli çocuklar, aileleriyle birlikte Döşemealtı ilçesinde bulunan lavanta bahçeleri ve kilim tarlalarını ziyaret etti.ANTALYA (İGFA) - Antalya’nın geleneksel el dokuma halılarıyla tanınan Döşemealtı’nda gerçekleşen gezide, çocuklar hem doğayla iç içe keyifli zaman geçirdi hem de toplumsal yaşamla bağlarını güçlendirme fırsatı yakaladı.

Gözlem yeteneklerini geliştiren, özgüvenlerini artıran ve günlük yaşam becerilerini pekiştiren çocuklar, etkinlik sayesinde sosyalleşme imkanı da buldu.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal’ın 2015 yılında projelendirdiği ve Falez sahil bandında hizmete açılan Adalya Vakfı Engelsiz Kafe, özel gereksinimli bireyler için eğitimden sanata, spordan terapiye kadar pek çok alanda ücretsiz etkinlikler sunarken; müzik çalışmaları, el sanatları atölyeleri, spor etkinlikleri, seminerler, doğa kampları, geziler ve mutfak atölyeleriyle bireylerin hem kişisel, hem de sosyal gelişimlerine katkı sağlandı.