Antalya Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kültür ve Bilgi Eğitim Merkezi (ATABEM), 12’nci sınıf öğrencileri ve mezunlar için Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) hazırlık kursları başladı.ANTALYA (İGFA) - 2025-2026 eğitim ve öğretim yılı takvimi ile beraber ATABEM Muratpaşa, Çaybaşı, Gazipaşa ve Alanya’da Üniversiteye Hazırlık Kurs Merkezlerinde ücretsiz üniversiteye hazırlık kursları başladı.

ÜCRETSİZ DENEME SINAVLARI VE ETÜTLER

Yeni eğitim ve öğretim yılı takvimi ile beraber ATABEM’in Üniversiteye Hazırlık Kurs Merkezlerinde öğrenciler ders başı yaptı. Alanında uzman eğitmenler eşliğinde gerçekleştirilen kurslarda öğrencilere Türkçe, Türk dili ve edebiyatı, matematik, fizik, kimya, biyoloji, tarih, coğrafya alanlarında ücretsiz eğitim veriliyor. Yıl boyunca öğrencilere ücretsiz deneme sınavları ve etüt desteği de verilecek.

ÖĞRENCİLER MEMNUN: “HAYALİMİZE GİDEN YOLDA BÜYÜK DESTEK”

Kursa katılan öğrenciler, ATABEM’in sunduğu imkanlardan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Diyetisyenlik hedefiyle kursa katılan Cansel Çiçek, “Ücretsiz bir şekilde özel ders alıyorum gibi hissediyorum” derken, Mehmet Ulaş Çamlı ise “Hedefim Deniz Ulaştırma ve İşletme bölümü. ATABEM sayesinde bu hedefime ulaşacağım” dedi.

Ayşe Yayar ise ATABEM’in ücretsiz eğitim desteğinin aile bütçesi açısından büyük avantaj sağladığını belirterek, “Hem çalışıyorum hem sınava hazırlanıyorum. Dışarıda dershane fiyatları çok yüksek, bu destek bizim için çok kıymetli” ifadelerini kullandı.

ATABEM İLE HAYALLERE İLK ADIM

ATABEM Çaybaşı Kurs Merkezi Birim Sorumlusu Cemalettin Yaman, Büyükşehir Belediyesi’nin 6 yıldır sürdürdüğü ücretsiz kurs desteğinin bu yıl da devam ettiğini belirtti. “Etüt saatleri, soru çözüm odaları, deneme sınavları ve bire bir rehberlik hizmetiyle öğrencilerimizin yanındayız. Ayrıca meslek seminerleriyle üniversite adaylarına kariyer yolculuklarında rehberlik ediyoruz” dedi.