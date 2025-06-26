Antalya Büyükşehir Belediyesi, Antalyalıları sağlıklı, kaliteli ve ucuz yemekle buluşturacak “Kent Lokantası” açıyor.ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin Kepez ilçesinde hizmet verecek ilk Kent Lokantası, 4 çeşit menüsüyle 90 TL’den Antalyalıların hizmetinde olacak.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışını güçlendirecek yeni bir projeyi daha hayata geçiriyor. Ekonomik krizin derinleştiği, temel ihtiyaçlara erişimin her geçen gün zorlaştığı bu dönemde, Antalya Büyükşehir Belediyesi, dar gelirli vatandaşlar, öğrenciler ve emeklilere yönelik olarak, uygun fiyatlı, sağlıklı ve kaliteli yemek hizmeti sunacak Kent Lokantası’nı hayata geçiriyor.

ÖNCELİK VATANDAŞ

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin iştiraklerinden olan EKDAĞ A.Ş. tarafından işletilecek Kent Lokantası, Kepez ilçesi 5 Temmuz Kurtuluş Caddesi üzerinde, Sur Yapı 100. Yıl Parkı içerisinde hizmet verecek. Antalya Büyükşehir Belediyesi, vatandaşı önceleyen bu projesiyle birlikte, ekonomik zorluklar nedeniyle öğün atlamak zorunda kalan ya da dışarıda yemek yemeyi bile lüks haline getirmiş yurttaşlara destek olmayı hedefliyor. Kent Lokantası projesi sadece Sur Yapı Kent Lokantası’yla sınırlı kalmayacak. İlerleyen günlerde, şehrin farklı noktalarında yeni Kent Lokantaları açılması planlanıyor.

“TÜM ANTALYALILARI BEKLİYORUZ”

EKDAĞ A.Ş. Genel Müdürü Ahmet Aydın, “Sosyal Belediyeciliğin en güzel örneklerini, Muhittin Böcek Başkanımızla birlikte, Antalya’da birçok defa gördük. Halk Ekmek, halk mama, halk süt, sosyal tesisler ve plajlar gibi birçok projeyi hayata geçirdi. Buna şimdi bir yenisini daha eklemenin mutluluğunu yaşıyoruz. Türkiye’mizin içinde bulunduğu ekonomik durum belli. İnsanlarımız, ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanıyorlar. Hijyenik ve uygun ekonomik koşullarda hizmet verecek Kent Lokantamızda hafta içi her gün 4 çeşit sıcak yemek 90 TL’den vatandaşımızla sunulacak. Kent Lokantamız şimdiden hayırlı olsun” diye konuştu.