Antalya İl Jandarma Komutanlığı’nın düzenlediği operasyonda, 119 bin 500 litre sahte/kaçak alkol ele geçirildi, 7 şüpheli gözaltına alındı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonu koordine eden ekipleri tebrik etti.ANKARA (İGFA) - Antalya’da sahte ve kaçak alkol üretimine yönelik büyük bir operasyon düzenlendi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Antalya İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ile İstihbarat Şube Müdürlükleri’nin çalışmaları sonucu, 5 ayrı adreste sahte/kaçak alkol üretimi yapıldığı ve piyasaya sürüleceğinin tespit edildiğini açıkladı.

Operasyonda, 119 bin 500 litre sahte/kaçak alkol ele geçirilirken, 7 şüpheli yakalandı.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1959114573140590846

Bakan Yerlikaya, sosyal medya paylaşımında, “Sahte alkol üretimi sadece bir suç değil; toplum sağlığını tehdit eden ölümcül bir tuzak” diyerek operasyonun önemine vurgu yaptı.

Bakan Yerlikaya, operasyonu koordine eden Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’nı, Jandarma KOM Daire Başkanlığı’nı, Antalya Valisi’ni ve operasyonu gerçekleştiren Antalya İl Jandarma Komutanlığı’nı tebrik etti.