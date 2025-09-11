Antalya Muratpaşa Belediyesi’nin düzenlediği 9. Yöreler Renkler Festivali, Komşu Ülkeler Gecesi ile renkli ve coşkulu anlara sahne oldu.ANTALYA (İGFA) - Antalya Muratpaşa Belediyesi’nin düzenlediği 9. Yöreler Renkler Festivali’nin Komşu Ülkeler Gecesinde, Antalya’da yaşayan yerleşik yabancılar rengarenk dans kostümleri, müzikleri ve danslarıyla Muratpaşa Atatürk Kent Meydanı’nda görsel şölen oluşturdu.

73 hemşeri, kültür ve dayanışma derneğinin katkısıyla devam eden festivalin Komşu Ülkeler gecesi, Antalya’da yaşayan yerleşik yabancıların kurduğu kültür derneklerinin dans gösterileriyle başladı. Görkem Durmaz konseriyle devam eden geceyi Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, eşi Ümran Uysal’la ilgiyle takip etti.

Festivalde stant açan Akdeniz Ukraynalılar Derneği ve Ukrayna Ailesi Derneği’nden Sandra Yelahina 8 yaşından beri Antalya’da yaşadığını söyledi. El yapımı çanta ve sepet işçiliğiyle uğraştığını belirten Yelahina, “Türkiye bize her zaman destek veriyor.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal da bize her yıl festivalde stant açma imkanı veriyor. Bundan çok mutluyuz” diyerek teşekkür etti.

Dört yıldır Antalya’da yaşadığını belirten Kazakistan ve Avrasya Devletleri Dostluk ve Kültür Derneği üyelerinden Gulzhan Nurlan Kyzy, üç yıldır Yöreler Renkler Festivaline katıldığını söyledi. Kyzy, “Festivalde her sene farklı insanlarla tanışıyorum. El yapımı süs eşyalarıyla uğraşıyorum ve sergiliyorum. Başka şehirlerin stantlarındaki ürünleri de çok beğeniyorum, satın alıyorum” diye konuştu.