Mersin Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde sürdürdüğü yol çalışmalarını tarımın kalbi Anamur’da da hız kesmeden sürdürüyor.MERSİN(İGFA) - Mersin’in dört bir yanında yolları Avrupa standartlarına uygun bir hale getiren Mersin Büyükşehir Belediyesi, tarımın kalbi olan Anamur’a da hak ettiği yolları yapmaya devam ediyor. İlçe merkezinden kilometrelerce uzakta kalan köylerin grup yollarını da cadde görünümüne kavuşturan Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, üreticilerden ve köylülerden tam not alıyor.

Kentin her yanındaki yolların konforu için gece-gündüz çalışan ekipler, Anamur’un Gercebahşiş Mahallesi’ne 8 kilometrelik asfalt çalışması yaptı. Eskiden çok dar ve konforsuz olan yolu yer yer 3 metreye kadar genişleten ekipler, alt yapı düzenlemesini de unutmadı. Öğrenci ve işçi servislerinin, üreticilerin ve köylüler ile yaylacıların aktif kullandığı yolu yenileyen ekipler, yolu en verimli şekilde kullanıma açtı.

Karan: “5 yıllık planlamada söz verdiğimiz şekilde yollarımızı sıcak asfaltla buluşturuyoruz”

Anamur-Aydıncık-Bozyazı Koordinatörü Erdal Karan, “5 yıllık planlamada söz verdiğimiz şekilde yollarımızı sıcak asfaltla buluşturuyoruz. Gercebahşiş’teki çalışmanın ardından Yahya Kemal Beyatlı Caddesi’nde de çalışmalar başlayacak” diyerek, kent genelindeki yol projelerinin kararlılıkla sürdüğünü vurguladı.

Yalçın: “Sadece merkez değil; kırsal kesimin de konforu bizim önceliğimiz”

Yol Yapım Şefi Erol Yalçın ise, “Yol üzerinde meyve üretimi yapılan seralar var. Elmacılık, sebze, üzüm, bağcılık ve domates üretimi gibi faaliyetler nedeniyle yaylalara da büyük önem veriyoruz” dedi. Yalçın, tamamlanan çalışmaların mahallelerin ulaşım sorunlarını büyük ölçüde çözdüğünü ve vatandaşlardan olumlu geri dönüşler aldıklarını belirtti.

Yalçın, “Eskiden köyden kente göç olurdu, artık şehirden köylere göç ediliyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak merkezde olduğu gibi kırsalda da vatandaşlarımızın konforunu önemsiyoruz” diyerek, yapılan hizmetlerin yaşam kalitesini artırdığını ifade etti.