İzmir Bayraklı İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerinin doğal ihtiyaçları karşılanmadan ve uygunsuz koşullarda bir evde tutulduğu gerekçesiyle el koyduğu teriyer ve Fransız bulldoğu cinsi 20 köpeğe İzmir Büyükşehir Belediyesi sahip çıktı. Bornova Işıkkent Köpek Bakımevi’nde tedavileri yapılan köpeklerin sahiplendirilmesi hedefleniyor.İZMİR (İGFA) - İzmir Bayraklı İlçe Tarım Müdürlüğü, şikayet üzerine 4 Eylül’de bir eve baskın düzenledi.

Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) yetkilileri ile yapılan incelemede, ev sahibinin farklı cinsten oluşan 20 köpeği aynı yerde tuttuğu belirlendi. Ekipler, uygun olmayan koşullarda tutulduğu ve doğal ihtiyaçlarının karşılanmadığı gerekçesiyle köpeklere el koydu. Köpekler, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Bayraklı Belediyesi’nin nakil araçlarıyla Işıkkent Köpek Bakımevi’ne getirildi.

CAN DOSTLARIN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

İzmir Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Dairesi Başkanlığı Hayvan Sağlığı Şube Müdürlüğü Işıkkent Köpek Bakımevi Sorumlusu Veteriner Hekim Nadide Işıklı, çoğu dişi olan teriyer ile Fransız bulldoğu cinsi köpeği, bakımevinde misafir ettiklerini söyledi. Nadide Işıklı, “Getirildiklerinde gerekli sağlık muayeneleri, antiparaziter tedavileri yapıldı. Mikroçip takıldı. Sahipli olup olmadıklarına bakıldı. Şu an tedavi süreçleri devam ediyor. Tedavileri tamamlandıktan sonra bazılarının tıraşlarını yapacağız. Kısırlaştıracağız. Ardından sahiplendirme programına alacağız” dedi.

Genel olarak sağlık durumları iyi olan köpeklerin daha da toparlanması için ellerinden geleni yaptıklarını belirten Işıklı, köpekleri sahiplendirmek istediklerini de vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı: “Sevimli dostlarımızı sahiplenmek isteyenler, patilikentimiz sosyal medya hesapları üzerinden sahiplendirme programını takip edebilirler. 13.00 ile 16.00 saatleri arasında Işıkkent Köpek Bakımevi’ne gelerek de sahiplenebilir. Hepsi çok güzel, evcimen hayvanlar. Bir an önce sıcak yuvalarına kavuşmalarını istiyoruz” diye konuştu.