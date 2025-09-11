Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen 5. Kocaeli Turizm ve Bisiklet Festivali, dört gün boyunca doğa, tarih, kültür ve farkındalığı bir araya getirdi.KOCAELİ(İGFA) - 5. Kocaeli Turizm ve Bisiklet Festivali, Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde dört gün boyunca 3 farklı ülkeden bisiklet severleri ağırladı. Festivalin üçüncü gününde pedallar Gazze için çevrildi. Katılımcılar, bisikletlerinin gidonlarına Filistin bayrağının renklerinden oluşan rüzgâr gülleri taktı. Bu anlamlı farkındalık etkinliğiyle Gazze’de devam eden insani drama dikkat çekildi.

ROTALARA ANLAM KATAN FESTİVAL

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen 5. Kocaeli Turizm ve Bisiklet Festivali; doğa, tarih ve sporun iç içe geçtiği eşsiz bir organizasyonla sona erdi. 4-7 Eylül 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilen festivale, Türkiye’nin 29 farklı şehri ile Bulgaristan, Ukrayna, Gürcistan’dan gelen yüzlerce bisiklet tutkunu katıldı. Festival boyunca Kocaeli’nin doğal güzellikleri pedallarla keşfedilirken, kültürel miras ve sosyal mesajlar da rotalara anlam kattı.

AÇILIŞ SÜRÜŞÜNE BAŞKAN BÜYÜKAKIN DA KATILDI

Festivalin açılış gününde, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın da bisiklet severlerle birlikte pedal çevirerek etkinliğe katılım sağladı. Kerpe Kartal Kayalıkları’na gerçekleştirilen gün batımı sürüşü ile başlayan etkinlik, katılımcılara Karadeniz’in büyüleyici manzarası eşliğinde unutulmaz bir deneyim sundu. Sürüş sonunda gerçekleşen trio müzik dinletisi ise festivalin kültürel dokusunu güçlendirdi.

ROTADA TARİH, DOĞA VE FARKINDALIK

Festivalin ikinci gününde bisikletliler, Kafkas Sürgünü Anma Törenlerinin düzenlendiği Babalı Kültür Alanı’nda mola vererek Sürgün Anıtı önünde hatıra fotoğrafı çektirdi. Katılımcılar daha sonra Cebeci’nin mavi bayraklı sahilinde bölge esnafıyla buluşarak öğle yemeği molası verildi. Gün, Pembe Kayalar’da eşsiz bir gün batımıyla son buldu.

PEDALLAR SÜRGÜNE, GÖNÜLLER FİLİSTİN’E DÖNDÜ

Üçüncü gün rotası ise Seyrek Palamar Tepesi oldu. Katılımcılar, Filistin halkının direniş ve kararlılığını simgeleyen “Sumud” ruhuna destek vermek amacıyla bisikletlerinin gidonlarına Filistin bayrağının renklerinden oluşan rüzgâr gülleri taktı. Bu anlamlı farkındalık etkinliğiyle Gazze’de devam eden insani drama dikkat çekildi.

TARİHİ YOLCULUKLA KAPANIŞ

Festivalin son gününde ise bisikletliler, Kandıra’nın tarihine tanıklık etmek için Akçakoca Bey’in anıt mezarına pedal çevirdi. Hem tarihi bir yolculuk yapma hem de Kandıra sahillerine hâkim noktadan doğanın eşsiz güzelliğini seyretme fırsatı bulan katılımcılar, festivalin finalini unutulmaz anılarla noktaladı.

KAMP ALANINDA RENKLİ ETKİNLİKLER

Festival kamp alanında her akşam farklı etkinlikler düzenlendi. Kocaeli turizm temalı bilgi yarışması, bisiklet atölyeleri, Kocaeli tanıtım filmleri, hediyelik ürünler ve açık hava sineması ile katılımcılar hem eğlendi hem de kenti yakından tanıdı. “Hababam Sınıfı Tatilde” filminin gösterimi ve patlamış mısır ikramı, kamp alanına nostaljik bir hava kattı.

ULUSLARARASI BİR KİMLİK KAZANDI

Kocaeli, Türkiye’nin en uzun doğa turizmi parkurlarına sahip şehirlerinden biri olarak 2.500 km’yi aşkın yürüyüş ve bisiklet rotası ile dikkat çekiyor. Festival, bu rotaların tanıtılmasını sağlarken, Kocaeli'nin EuroVelo uluslararası bisiklet ağına bağlanması hedefi doğrultusunda da önemli bir adım oldu. Büyükşehir Belediyesi, turizmi dört mevsime yayma hedefiyle düzenlediği bu tür etkinliklerle hem doğayı koruyor hem de sürdürülebilir turizm anlayışını destekliyor.

KOCAELİ’NİN DOĞAL ZENGİNLİĞİ PEDALLARLA TANITILDI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin vizyoner yaklaşımıyla gerçekleştirilen 5. Kocaeli Turizm ve Bisiklet Festivali, dört gün boyunca doğa, tarih, kültür ve farkındalığı aynı çatı altında buluşturdu. Uluslararası nitelik kazanan organizasyon, kentin doğal ve kültürel mirasını tanıtmanın yanı sıra, bisiklet sporunu teşvik eden örnek bir sosyal etkinlik olarak öne çıktı.