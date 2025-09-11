Peyzaj Mimarları ve Sektör Profesyonelleri Derneği (PEYZAJDER), kent estetiğine yönelik çalışmalarının yanı sıra, kırsal kalkınma ve sürdürülebilir üretime katkı sağlayan girişimlere desteğini sürdürüyor.BURSA (İGFA) - PEYZAJDER Yönetim Kurulu Başkanı Fulya Akfidan Sevim ve Yönetim Kurulu Üyesi Sevtap Pircioğlu, Bursa'nın Nilüfer ilçesine bağlı Atlas Mahallesi'nde faaliyet gösteren Atlas Köyü Kooperatifi yönetimi arasında iş birliği görüşmesi gerçekleştirildi.



Görüşmede, Kooperatif Başkanı Buse Zehir Altan ve kurucu üye Ümit Ovalıoğlu ile bir araya gelen heyet, kooperatifin planladığı sera projeleri ve tıbbi–aromatik bitki üretimi üzerine bilgi alışverişinde bulundu.

Üretim süreçlerinin çevresel sürdürülebilirlik ve peyzaj mimarlığı açısından ele alındığı görüşmede, PEYZAJDER uzmanlığıyla katkı sunmaya hazır oldukları ifade edildi.

PEYZAJDER Başkanı Fulya Akfidan Sevim, “Üreten, paylaşan ve doğaya değer katan her girişimin yanında olmaktan mutluluk duyuyoruz. Atlas Köyü Kooperatifi'nin attığı adımlar hem kırsal kalkınma hem de çevresel bilinç açısından örnek teşkil ediyor. Bu süreci hep birlikte güçlendirmek için bilgi ve deneyim paylaşımına devam edeceğiz” dedi.