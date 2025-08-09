Antalya Muratpaşa Belediyesi, Alzheimer Derneği Antalya Şubesi işbirliğiyle, evden kaçma ve kaybolma riski bulunan Alzheimer hastaları için GPS tabanlı izleme cihazları dağıtılmaya başlandı. İlk etapta 50 hastaya ulaşılması hedefleniyor.ANTALYA (İGFA) - Antalya Muratpaşa Belediyesi, Alzheimer Derneği Antalya Şubesi işbirliğiyle, evden kaçma ve kaybolma riski bulunan Alzheimer hastaları için GPS tabanlı izleme cihazları dağıtılmaya başlandı. İlk etapta 50 hastaya ulaşılması hedefleniyor.

Antalya Muratpaşa Belediyesi, Alzheimer Derneği Antalya Şubesi ile birlikte, Alzheimer hastalarının güvenliği için önemli bir projeyi hayata geçirdi. Belediye bünyesindeki yaşlı evleri aracılığıyla, kaybolma riski bulunan hastaların yakınlarına dijital izleme cihazı dağıtılıyor.

Cihazlar sayesinde hastaların konumları anlık olarak takip edilebilecek. Olası kaybolma durumlarında ise daha kısa sürede bulunmaları sağlanacak. Proje ile hasta yakınlarının kaygılarının azaltılması, hastaların güvenliğinin sağlanması ve sağlıklarının korunması hedefleniyor.

Cihaz teslimi sırasında hasta yakınlarına birebir eğitim veriliyor. İlk etapta 50 Alzheimer hastasına ulaşılması planlanan proje, ilerleyen süreçte daha fazla hasta ve yakınına destek verecek şekilde genişletilecek.

‘ARTIK DAHA HUZURLULAR’

Projenin saha koordinasyonunu üstlenen Gerontolog Damla Cifcifli Tören, uygulamanın büyük memnuniyet yarattığını belirterek “Hasta yakınlarının en büyük endişesi, sevdiklerinin bir gün evden çıkıp kaybolmalarıydı. Bu küçük ama etkili cihaz sayesinde artık daha huzurlular. Alzheimer ile mücadelede onlara yalnız olmadıklarını göstermek bizim en büyük önceliğimiz” diye konuştu.