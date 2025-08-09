Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı ve Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Vekili Vahap Seçer Muğla Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz’u ziyaret etti. Gerçekleşen ziyarette ülke gündemi ve belediye çalışmaları hakkında konuşulduMUĞLA (İGFA) - Muğla Milas Belediyesi Başkanlık Makamı’nda yapılan ziyarette Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz, gerçekleşen seçimdeTürkiye Belediyeler Birliği Başkan Vekili seçilen Vahap Seçer’e görevinde başarılar dileyerek, Milas Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan ve hayata geçirilecek olan hizmet ve projeler hakkında bilgilendirmeler yaptı.

Ziyaretin anısına Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı ve Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Vekili Vahap Seçer’e ilçemize özgü motiflerin yer aldığı Milas halısı hediye eden Başkan Topuz, “Hizmet ve projeleriyle Mersinli vatandaşlarımızın gönlünde taht kurmuş başkanımıza ziyaretinden dolayı teşekkür ediyor, çalışmalarında başarı ve kolaylıklar diliyorum” dedi.

‘Ülke gündemini ve belediyecilik çalışmalarını değerlendirdik’…

Misafirperverliğinden ve Milas için yaptığı başarılı çalışmalardan dolayı Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz’a teşekkür eden Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı ve Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Vekili Vahap Seçer, ziyaretinin sonunda Milas Belediyesi şeref defterine duygu ve düşüncelerini yazarak imzaladı. Başkan Seçer deftere yazdığı metinde “ 23. Dönem TBMM’de beraber görev yaptığım, şimdi de belediye başkanı olarak mevkidaşım olan değerli dostum Fevzi Topuz’u ziyaretimde ülke gündemini ve belediyecilik çalışmalarını değerlendirdik. Kendisine başarılı hizmetler diliyorum” ifadelerini kullandı.

Ziyarette Belediye Başkan Yardımcısı Ali Özgür ve Belediye Meclis Üyesi Çağlar Koban’da yer aldı.