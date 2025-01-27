Antalya'nın Kumluca ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi ise ağır yaralandı.Mehmet ŞENTÜRK ANTALYA (İGFA) - Alınan bilgiye göre kaza, Antalya'nın Kumluca ilçesi Kasapçayırı Mahallesi'nde meydana geldi.

Ö.Ç'nin kullandığı araç, Suriye uyruklu iki kişinin bulunduğu sürücüsü henüz öğrenilemeyen motosiklet ile çarpıştı.

Kazada, motosiklette bulunan sürücü ile yolcu yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan biri müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Diğer yaralının tedavisi sürerken, kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.