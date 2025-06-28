Antalya Büyükşehir Belediyesi, yaz aylarıyla birlikte Antalya’nın yüksek kesimlerinde vatandaşların rahat ve konforlu bir şekilde ulaşım sağlayabilmeleri amacıyla asfaltlama çalışmalarına hız verdi. Büyükşehir ekipleri, Kaş Beldibi ve Sütleğen grup yolunu sathi asfaltla kaplıyor.ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi, kırsal mahalle ve yayla yollarında yol yapım ve iyileştirme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Vatandaşların güvenli ve konforlu bir şekilde ulaşım sağlayabilmeleri için çalışmalarını gece gündüz sürdüren Büyükşehir Belediyesi, Kaş ilçesine bağlı Sütleğen ve Beldibi Mahallesi grup yolunda asfalt çalışmaları yapıyor.

Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı asfalt ekipleri, güçlendirme ve şarampol gibi altyapı çalışmaları biten yolda sathi asfalt çalışmalarına başladı. Vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda 15 milyon TL bedelle yatırım kapsamına alınan grup yolu, yaz kış yoğun bir şekilde kullanılıyor. Asfaltlama çalışmalarının tamamlanmasıyla 6,5 kilometre uzunluğundaki yol daha konforlu hale gelecek. Vatandaşlar, mahallelerinde gerçekleşen iyileştirme çalışmalarından memnuniyet duyuyor.

15 MİLYON TL’LİK YATIRIM

Kaş Beldibi Mahallesi’ndeki asfaltlama çalışmalarını Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Sorumlusu İsa Akdemir, Beldibi Mahalle Muhtarı İsmail Özdemir ve Sütleğen Mahalle Muhtarı Gürbüz Erkan ile yerinde inceledi. Yayla yollarında gerçekleştirdikleri çalışmalarla ilgili bilgi veren İsa Akdemir, “Muhtarlarımız, taleplerini başkanımıza muhtarlar toplantısında iletmişti. 2024 yılı içerisinde bu yolumuzun altyapı stabilize çalışmalarını gerçekleştirdik. Kırsal bölgelerdeki yollarımızda kış aylarında altyapı çalışmalarını gerçekleştirir, daha sonra mevsim şartları uygun olduğunda asfaltlamalarına başlarız. Burada 6,5 kilometrelik bir çalışma gerçekleştireceğiz. Büyükşehir Belediyemizin sorumluluğundaki yollarda gece gündüz tüm personelimizle birlikte çalışmalarımıza devam ediyoruz” dedi.