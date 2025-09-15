Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, 2019-2025 yılları arasında Alanya’da hayata geçirdiği dev yatırımlarla ilçenin altyapı sorunlarını tek tek çözdü.ANTALYA (İGFA) - İçme suyu, kanalizasyon, arıtma tesisleri ve hizmet altyapısını kapsayan projelerin toplam maliyeti 2 milyar 784 milyon TL’yi aştı.

İÇME SUYU HATLARINDA TARİHİ DÖNÜŞÜM

ASAT, Alanya’da 403 bin 864 metre içme suyu hattı döşeyerek altyapısı olmayan bölgeleri sisteme dahil etti, eskiyen hatları ise yeniledi. Dünya standartlarında malzemelerle yapılan bu çalışmalar için 1 milyar 460 milyon TL harcandı.

KANALİZASYON VE ARITMA TESİSLERİNDE GÜÇLENDİRME

Atık su altyapısını güçlendirmek amacıyla 109 bin 705 metre kanalizasyon hattı inşa edildi. 386 milyon TL’lik bu yatırımla Alanya’nın denizleri koruma altına alındı. Ayrıca 288 milyon 947 bin TL’lik yatırımla arıtma tesisleri modernize edilerek Mavi Bayraklı sahillerin sürdürülebilirliği sağlandı.

HİZMET ALTYAPISINA 648 MİLYON TL’LİK DESTEK

Vatandaşlara daha hızlı ve etkin hizmet sunmak amacıyla tesis ve operasyonel altyapıya 648 milyon 777 bin TL’lik yatırım yapıldı. ASAT’ın hizmet kapasitesi önemli ölçüde artırıldı.

5 MİLYAR TL’LİK YENİ PROJELER YOLDA

Geride kalan 6 yılda 2,7 milyar TL’yi aşan yatırımların ardından ASAT, Alanya için 4 milyar 971 milyon TL tutarında yeni projeler planlıyor. Bu projelerle ilçenin içme suyu, kanalizasyon ve arıtma altyapısı geleceğe güvenle taşınacak.