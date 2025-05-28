Antalya Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi Altyapı Hizmet Birliği’nin (ANTAB) 2025 yılı ilk dönem toplantısı gerçekleşti.ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ve ANTAB Başkanı Muhittin Böcek, turizmin başkenti Antalya'nın yeni sezon beklentilerini karşılamak, şehre gelen misafirlere en iyi hizmeti vermek için birlik ve beraberlik içinde çalışmalara devam edeceklerini söyledi.

ANTAB 2025 yılı ilk dönem toplantısı Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ve ANTAB Başkanı Muhittin Böcek, başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıya birlik üyesi belediye başkanları ve meclis üyeleri katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan ANTAB ilk dönem toplantısında 9 gündem maddesi görüşüldü. Toplantıda bir yıl süreyle görev yapacak encümen, plan ve bütçe ile kültür ve turizm komisyonlarına üye seçimi yapıldı.

TÜM SEKTÖRLERLE İŞBİRLİĞİ İÇİNDE ÇALIŞACAĞIZ

Büyükşehir Belediye Başkanı ve ANTAB Başkanı Muhittin Böcek, alınan kararların Antalya ve turizm sektörüne hayırlı olmasını dileyerek, “Turizmin başkenti Antalya'mızın yeni sezon beklentilerini karşılamak, şehrimize gelen misafirlerimize en iyi hizmeti vermek için birlik ve beraberlik içinde çalışmalarımıza devam edeceğiz. ANTAB, Akdeniz Belediyeler Birliği, Cittaslow ve Türkiye Belediye Birliği olmak üzere tüm bileşenlerimizle işbirliği içinde çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.

KOMİSYON VE ENCÜMEN ÜYE SEÇİMLERİ YAPILDI

Gizli oylama ile yapılan ANTAB encümen üyeliğine Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi, Kaş Belediye Başkanı Erol Demirhan ve Gülserin Narin Yüksel seçildi. Plan ve bütçe komisyon üyeliğine, Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk, Korkuteli Belediye, Başkanı Saniye Caran, Serik Belediye Başkanı Kadir Kumbul, Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan ve Akseki Belediye Başkanı İlkay Akça seçildi. Kültür ve turizm komisyonuna ise; Alanya Belediye Başkanı Osman, Tarık Özçelik, Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Demre Belediye Başkanı Fahri Duran, Kumluca Belediye Başkanı Mesut Avcıoğlu ve Murat Ziya Baykal seçildi.

Toplantıda Aksu Belediyesi’nin ANTAB üyeliğine dahil edilmesi ve 2024 yılı faaliyet raporu oybirliği ile kabul edildi.