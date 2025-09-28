İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara Kaçakçılık Şube Müdürlüğü’nün internet satışında kullanılan dinleme ve görüntü alma cihazlarına yönelik operasyonunda 30 adet gizli kamera, 23 adet ses-görüntü cihazı ve diğer ekipmanların ele geçirildiğini duyurdu. 1 şüpheli yakalandı; cihazların gümrük kaçağı olduğu ve özel hayatı ihlal amacıyla kullanıldığı belirlendi.ANKARA (İGFA) - Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, internet üzerinden satılan dinleme ve görüntü alma cihazlarına yönelik operasyon düzenledi.

Çankaya’daki ikamette yakalanan şüphelinin evinde yapılan aramada; 30 adet dinleme ve görüntü alma cihazı yerleştirilmiş muhtelif eşya, 23 adet görüntü ve ses alma cihazı, 6 adet gümrük kaçağı ve izne tabi el telsizi, 5 adet GPS takip cihazı, 1 adet radar tespit cihazı ele geçirildi.

Bakan Yerlikaya, şüphelinin cihazları internet üzerinden sattığını, ürünlerin yurt dışından gümrük kaçağı getirildiğini, özel hayatı ihlal ve yasa dışı kayıt için kullanıma hazır hale getirildiğini belirtirken, özel hayatı ihlal eden bu suçlara karşı mücadelenin süreceğini kaydetti.