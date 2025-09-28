İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Urla’da ilk kez düzenlenen Hasat Sonu Etkinliği’nin finaline katıldı. Urla Bağ Yolu’nun Türkiye’de benzerinin olmadığını belirten ve ilçedeki kültürel yükselişin önemine dikkat çeken Başkan Tugay, “Urla’ya sahip çıkılacak yer olarak bakılması gerekiyor" dedi.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Urla Belediyesi tarafından ilk kez organize edilen Hasat Sonu Etkinliği’nin kokteyline katıldı.

Gün boyunca gerçekleşen panellerin ardından Urla Karantina Adası’ndaki Tahaffuzhane (büyük limanlara yakın sağlık kuruluşu) binası bahçesinde düzenlenen buluşmada üreticiler, siyasetçiler, meclis üyeleri ve sanat dünyasının temsilcileri yer aldı. Bağların bereketinin kutlandığı programa Urla Belediye Başkanı Selçuk Balkan ev sahipliği yaptı.

“URLA BAĞ YOLU’NUN TÜRKİYE’DE BENZERİ YOK”

Gecede konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Urla’nın değerinin farkında olduğunu belirterek, “Urla’ya sahip çıkılacak, değer katılacak yer olarak bakılması gerekiyor. Binlerce yıl öncesinden gelen bağcılık kültürünü, toprakla bağlantılı olan o güzel duyguyu yeniden hissedip bugün bu noktalara getiren herkese bu şehrin belediye başkanı, bu ülkenin yurttaşı olarak çok teşekkür ediyorum. Hakkınız ödenmez. Oluşturulan Bağ Yolu Rotası’nın Türkiye’de benzeri yok, yurt dışında da örnekleri çok az. Kesinlikle eksiği yok. Ancak biraz daha özen gösterilmesi ve tanıtımının yapılması lazım. Urla Bağ Yolu’nu bence dünyadaki herkes tanımalı, bilmeli. O yolun biraz daha çekici hale gelmesi için çalışmalıyız. Bunu ilçenin kalitesine yakışır şekilde yapmalıyız. Bizler bu hizmetleri yerine getirmek için buralardayız. Edebiyatın, sanatın, medeniyetin, demokrasinin doğduğu yerlerdeyiz. Bu değerlerimizi geleceğe çok daha iyi bir şekilde taşımalıyız. Bu etkinliği ilk defa düzenleyen Selçuk Başkan’a da çok teşekkür ediyorum” dedi.