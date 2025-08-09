Ankara Mamak Belediye Başkanı Danışmanı İsmail Gençkurt’un oğlu muhteşem düğünle evlenerek mutlu bir yuva kurduTokat Haber Gazetesi (TOKAT İGFA)

Çorum ve Ankara siyaset ile bürokrasi dünyası, Mamak Belediye Başkanı Danışmanı İsmail Gençkurt’un oğlu Mahmut Gençkurt ile Sümeyye Aydın çiftinin Anitta Otel’de düzenlenen görkemli düğününde bir araya geldi.

Çorum ve Ankara siyaset ile bürokrasi dünyası, Mamak Belediye Başkanı Danışmanı İsmail Gençkurt’un oğlu Mahmut Gençkurt ile Sümeyye Aydın çiftinin Anitta Otel’de düzenlenen görkemli düğününde bir araya geldi.

Düğüne siyasi ve bürokratik birçok isim katılırken, Alaca Belediye Başkanı Şerif Arslan, Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Bakan Müşaviri Zeki Gül, önceki dönem Devlet Bakanı Muhammet Kelleci ve çok sayıda partili ile STK temsilcisi salonda yer aldı.

Nikah töreni alkışlar eşliğinde gerçekleşirken, genç çiftin heyecan ve mutluluğu tüm davetlilere yansıdı. Nikah şahitleri arasında önemli isimlerin bulunması törene ayrı bir anlam kattı.

Nikahın ardından düzenlenen pasta kesimi ve eğlence bölümünde misafirler gece boyunca müzik eşliğinde doyasıya eğlendi. Genç çiftin ilk dansı, gecenin en unutulmaz ve duygusal anlarından biri oldu.

Ünlü sunucu Zahide Yetiş ise programı nedeniyle düğüne katılamasa da, çektiği video mesajla genç çifte mutluluk dileklerini ileterek, destek oldu.