Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Ankara Eczacı Odası iş birliğiyle başlatılan “Sağlığa El Ver” projesi bu yıl da devam ediyor. Proje kapsamında bu yıl da 2 bin 540 vatandaşın eczane borcu ödendi.ANKARA (İGFA) - Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş tarafından Ankara Eczacı Odası iş birliğiyle başlatılan “Sağlığa El Ver” projesi üçüncü yılında da hem eczacıların hem de eczanelere borçlu olan vatandaşların yüzünü güldürmeye devam ediyor.

Sosyal belediyecilik anlayışıyla hayata geçirilen proje kapsamında; hayırsever bir vatandaş, 209 eczaneye borcu olan, 2 bin 540 vatandaşın, toplam 2 milyon 250 liralık borcunu ödedi.

Ekonomik sıkıntılar nedeniyle ilaç ve sağlık ürünlerine erişimde zorlanan vatandaşlara destek olmayı amaçlayan proje ile hem eczacıların hem de vatandaşların yüzü güldürüldü.

İhtiyaç sahibi olan vatandaşların borçları tespit edilerek, veresiye defterleri tek tek kapatıldığını dikkati çeken Ankara Eczacı Odası Genel Sekreteri Eczacı Ahmet Çakan, "Ankara Büyükşehir Belediyesi iş birliği ile bu sene üçüncüsünü gerçekleştirdiğimiz ‘Sağlığa El Ver’ projesi kapsamında Ankara ilinde faaliyet gösteren eczanelerimize veresiye borcu bulunan vatandaşlarımızın bu borçları kapatılıyor. Yaklaşık 2 milyon 250 bin TL tutarındaki borcu belediye ekipleriyle birlikte organize ettiğimiz dağıtım süreçleri sonrasında kapatılmış olacak. Projey kapsamında 3 yılda, 6 bin 450 vatandaşın yaklaşık 3 milyon 870 bin TL tutarındaki borcu kapatılacak. Sağlık hizmetlerine erişimde kolaylığın aynı zamanda bir yaşam hakkı olduğunu savunan biz eczacılar olarak, mağduriyet yaşayan vatandaşlarımıza olan desteklerinden ötürü Sayın Mansur Yavaş'a çok teşekkür ediyoruz.” diye konuştu.