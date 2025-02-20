Keçiören’deki karla mücadele çalışmaları, Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan’ın başkanlığında Keçiören Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi’nden (AKOM) koordine edildi.ANKARA (İGFA) - Karın yere düştüğü ilk andan itibaren cadde ve sokaklardaki kar küreme ve tuzlama çalışmalarını takip eden Başkan Özarslan’a, CHP Ankara Milletvekili Semra Dinçer, CHP Keçiören İlçe Başkanı Berk Kılıç, belediye başkan yardımcıları ve birim müdürleri eşlik etti.

Ankara Valiliği ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan kar yağışı ve don uyarısı ile birlikte 16 küreme, 3 tuzlama, 18 transit, 6 greyder ve 415 personelle teyakkuzda bekleyen Keçiören Belediyesi, karla mücadele çalışmalarını yağışın başlaması ile sabahın ilk ışıklarına kadar sürdürdü.

İlçedeki 51 mahallede eş zamanlı olarak yürütülen çalışmaları Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan bizzat kendi AKOM’da koordine etti. Kar küreme araçlarında bulunan kamera sistemi ve harita üzerinden yapılan takip ve değerlendirmeler sonucu kapalı olan yolların hızlıca açılması sağlandı. Çalışmalar ilçede herhangi bir olumsuzluğa geçit vermeden tamamlandı.

Karla mücadele çalışmalarını başarıyla tamamladıklarını kaydeden Başkan Özarslan, “İlçemizde hâkim olan kar yağışının ulaşımda herhangi bir aksaklığa yol açmaması için küreme ve tuzlama çalışmalarını ivedilikle koordine ettik. Yapılan uyarıları dikkate alarak tüm hazırlıklarımızı tamamlamıştık. İlçemizde yaptığımız yoğun çalışma sonucu hiçbir olumsuzluk yaşanmadı. Kapanan cadde ve sokaklarımıza anında müdahale ederek vatandaşlarımızın yaşayabilecekleri olası mağduriyetlerin önüne geçtik” dedi.