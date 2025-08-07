Ankara Keçiören Belediyesi’nin her hafta düzenlediği “Söz Sizde, Başkan Mahallenizde, Çözüm Bizde!” buluşmaları bu hafta Ufuktepe, Kanuni ve Osmangazi mahallelerinin sakinleriyle gerçekleştirildi.ANKARA (İGFA) - Ankara Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan, vatandaşlarla bir araya gelerek sorunları yerinde dinledi, talepleri not aldı ve çözüm adımlarını vatandaşlarla birlikte attı. CHP Ankara Milletvekili Semra Dinçer, meclis üyeleri, muhtarlar ve Ankara Pazarcılar Odası Başkanı Recep Ayhan’ın da katıldığı program Ufuktepe Pazar Alanı’nda gerçekleştirildi.

BURASI HALK MEYDANI, SİZİN DERTLERİNİZLE DERTLENECEĞİZ

Gerçekleştirilen buluşmaların katılımcı demokrasiye örnek teşkil ettiğini ve vatandaşa söz hakkı tanımanın önemli olduğunu söyleyen Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, “Bugün aramızda milletvekilimiz var. Kendisi de geldi, bizim dertlerimizi dinliyor. Sağ olsun bize destek oluyor. Bizim amacımız, sizlerin bugün dertlerini dinlemek. Çözümleri dakika dakika üreteceğiz. Çözemediğimizi en kısa zamanda çözeceğiz. Biz bu halk günlerini yaz döneminde böyle beraber geçireceğiz. Kışın ise inşallah belirli mekanlarda veyahut yine belediyemizin kapılarını sizlere açarak hizmet etmeye devam edeceğiz. Burası halk meydanıdır. Burası gerçeğin ta kendisidir. Sakın ola çekinmeyin, ne ihtiyacınız varsa bire bir söyleyin. Elimizden gelen, mevcuttaki bütün imkanlarımız çerçevesinde size hizmet edeceğiz. Sizin dertlerinizle dertleneceğiz. Varsa sorunlarınızı çözeceğiz ve çözüm arayacağız.” dedi.

ÇOK ŞANSLISINIZ, KEÇİÖREN'İN ÇEHRESİ DEĞİŞTİ

CHP Ankara Milletvekili Semra Dinçer ise yaptığı konuşmada, “Gerçekten çok şanslısınız. Neden biliyor musunuz? Ben Keçiören'de doğdum, Keçiören'de büyüdüm ve halen Keçiören'de, Sanatoryum Caddesi’nde yaşıyorum. Ama hiç bugüne kadar bir belediye başkanının, mahalle sakinini toplayıp derdin nedir kardeşim, nasıl çözüm bulayım dediğini duymadım. O yüzden öyle şanslısınız ki Mesut Özarslan gibi bir belediye başkanınız var. Başkanımız dertleri dinleyip bu dertlere çözüm olacak. Ben bir Keçiörenli olarak şunu biliyorum ki, bir buçuk sene de geçse Keçiören'in çehresi değişti, Keçiören'e hizmet geldi, Keçiören'e temizlik geldi. Keçiören'in havası değişti, rengi değişti. Keçiörenliler daha insanca yaşamanın ne olduğunu ve hak ettikleri hizmeti gördüler.” ifadelerini kullandı.

MUHTARLARDAN TEŞEKKÜR

Ufuktepe Mahalle Muhtarı Dilek Sari Kılıç, mahallelerinin sorunlarıyla tek tek ilgilendiği için Başkan Özarslan’a teşekkür ederken, Kanuni Mahalle Muhtarı Arzu Adıgüzel, mahalle sakinleri adına teşekkürlerini ileterek buluşmadan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Osmangazi Mahalle Muhtarı Mustafa Binbir ise vatandaşa söz hakkı tanınmasının önemli olduğunu vurgulayarak talep ve isteklerin yüz yüze dinlenmesinden duyduğu memnuniyeti belirtti.

TALEPLER DİLE GETİRİLDİ

Buluşmaya yoğun ilgi gösteren vatandaşlar, kişisel talep ve mahallelerine dair beklentilerini doğrudan Başkan Özarslan ve belediye yetkililerine iletme fırsatı buldu. Belediye başkan yardımcıları ve birim müdürlerinin de hazır bulunduğu toplantıda yediden yetmişe tüm yaş gurubundan vatandaşlar talep ve isteklerini dile getirdi. Başkan Özarslan buluşmanın sonunda çocuklara futbol topu hediye etti. Vatandaşlar da kendilerine söz hakkı tanınmasından duydukları memnuniyeti dile getirerek Özarslan’a teşekkür etti.