Sakarya uzun süredir beklediği yağışa kavuştu. Kısa süreli etkili olan sağanak, şehir geneline toplam 45 kilogram yağış bırakarak toprak ve yer altı su kaynaklarına can verdi.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), şehrin uzun süredir beklediği yağmuru güçlü altyapı hatları ile arıtma tesislerine eksiksiz şekilde taşıdı. İçme su kaynaklarını verimli yönetebilmek için şehir genelindeki yağış verileri anlık olarak takip ediliyor.

Kısa süreli etkili olan yağış toprak ve yer altı su kaynaklarına bereket oldu. İl genelinde ise en yüksek yağışı metrekareye 8 kilogram ile Sapanca, Serdivan ve Adapazarı ilçeleri aldı.

YAĞMUR SULARI GÜÇLÜ ALTYAPI İLE EKSİKSİZ ŞEKİLDE TAŞINDI

Kurum tarafından yapılan açıklamada, “Uzun süredir beklediğimiz yağışın bir damlasının dahi israf olmasına müsaade etmeden güçlü altyapı hatları ile arıtma tesislerimize taşıdık. Kısa sürede etkili olan yağmur şehir geneline 45 kilogram yağış bıraktı. Bu süreçte yapılacak tasarruflu kullanım elde ettiğimiz suyu korumamız için çok önemli. Yağışların eksiksiz bir şekilde taşınması ve herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması için ekiplerimiz 24 saat esasıyla sahada çalışmalarına devam ediyor” ifadeleri kullanıldı.