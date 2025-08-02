Ankara Büyükşehir Belediyesi Etimesgut Bağlıca Mahallesi’ne yeni bir spor tesisi kazandırıyor.

ANKARA (İGFA) - 9 bin 770 metrekarelik tesiste 25 metre uzunluğunda ve 12,5 metre eninde yarı olimpik yüzme havuzu, kapalı basketbol salonu, fitness salonları, etkinlik amfisi, açık basketbol, badminton ve voleybol sahaları, çocuk oyun alanları, köpek eğitim alanı, kafe ve kapalı otopark yer alacak.

YÜZDE 65’İ TAMAMLANDI

Yapım işi hızla devam eden projenin kaba inşaatı büyük ölçüde tamamlanırken tesiste yüzde 65 oranında fiziki ilerleme sağlandı. Cephe ve çatı kaplama imalatları devam eden spor tesisinin 2025 yılı sonunda tamamlanması hedefleniyor.

Hızla gelişen ve büyüyen Bağlıca Mahallesi’nde vatandaşların spor yapabileceği ve aynı zamanda sosyalleşebilecekleri önemli bir yatırımı hayata geçireceklerini belirten Etüt ve Projeler Daire Başkanlığı Üst Yapılar İnşaat Yapım Şube Müdürü Mehmet Akif Güneş, “Bağlıca Spor Kompleksi toplam 9 bin 770 metrekare. Çalışmalarımıza haziran ayında başlamıştık. Üzerinden yaklaşık bir yıllık bir süreç geçti. Bodrum, zemin ve bir kat şeklinde projelendirilmiş bir tesis. Aşağıda bir kapalı otoparkımız var. Üst tarafta bir kapalı basket sahamız var. 261 seyirci kapasiteli ve yaklaşık 780 metrekare alana sahip. 25'e 12,5 metre ölçüsünde bir yarı olimpik yüzme havuzumuz var. Fitness salonumuz, etkinlik amfimiz var. Açık alanda ise badminton, voleybol ve bir basketbol sahamız var. Yine açık alanlarda çocuk oyun alanları ve köpek eğitim alanı mevcut ve içeride bir adet kafemiz mevcut. Yıl sonunda inşaatımızı tamamlamayı hedefliyoruz” dedi.