Amasya Belediyesi’ne bağlı Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, "Hoş Geldin Bebek" projesi ile 222 aileye ve giyim, eşya, gıda, yakacak ve okul forması olmak üzere toplamda 845 aileye destek oldu.AMASYA (İGFA) - Amasya Belediyesi bünyesinde faaliyetlerine devam eden Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, “Hoş geldin Bebek” projesi kapsamında 113’ü kız, 109’u erkek olmak üzere toplamda 222 bebek sahibi aileye bebeklerinin bakımında ihtiyaç duyulan çeşitli malzemelerden oluşan özel hediyeler ulaştırdı. Ayrıca, sosyal sorumluluk projesi kapsamında, 606 aileye Giyim, 64 aileye Eşya, 73 aileye Gıda, 39 aileye Yakacak ve 63 öğrenciye Okul Forması desteğinde bulundu.

‘Halkın huzur, güven ve refah içerisinde hayatını sürdürebilmesi için çalışıyoruz’

Doğumdan, ölüme kadar her vatandaşın yanında olmanın Belediyenin asli görevleri arasında yer aldığını söyleyen Amasya Belediye Başkanı Av. Turgay Sevindi açıklamasında şunları kaydetti;

“Sosyal Hizmet, birey ve grupların içinde bulundukları sosyal ve ekonomik şartlardan kaynaklanan veya iradeleri dışında oluşan maddi, manevi, fiziksel ve sosyal yoksunluklarının giderilmesini, birey ve grupların kendi öz kaynaklarını azami ve etkin kullanarak bağımsızlıklarını kazanmalarını ve hayat standartlarının yükseltilmesini amaçlayan sistemli ve programlı hizmetler bütünüdür. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünün görevi, toplumda korunmaya, bakıma ve yardıma muhtaç tüm birey ve gruplara ihtiyaç temelli ve toplum destekli hizmet sunmak; halkın huzur, güven ve refah içerisinde hayatını sürdürebileceği bir geleceğin oluşması için gayret sarf etmek, birey ve gruplara sosyal hizmet veya yardımların ulaştırılmasında insan odaklı hareket etmeyi sağlamaktır. Bu hizmetleri yaparken amacımız, insanları sürekli birilerinden yardım alan konumuna getiren bir yapılanma yerine, bunların geçici olduğunu belirtmek, devlet ve özel sektör tarafından oluşturulacak iş alanlarında onları üretime katacak, istihdam alanları yaratacak, bireysel becerilerini geliştirecek alanlara yönlendirmektir” dedi.