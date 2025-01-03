Manisa Büyükşehir Belediyesi MASKİ Genel Müdürlüğü, Turgutlu ilçesine bağlı Selvilitepe Mahallesi’nde bin 300 metre içme suyu şebeke hattı ve 170 apartmanın abone bağlantılarının yenilenmesi için çalışmalarına başladı.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek’in başlattığı “Altyapı seferberliği” yalnızca Manisa merkeziyle sınırlı kalmayarak 17 ilçeye yayıldı. MASKİ Genel Müdürlüğü bünyesinde Turgutlu’nun merkez mahallelerinden 22 bin nüfusa sahip Selvilitepe’de de altyapı çalışmalarına başlandı. Mahallede ilk etapta 12 sokağı içine alan bin 300 metre içme suyu şebeke hattı ve 170 apartmanın abone bağlantısı (branşman hatları) yenilenecek. Çalışmalar, yapılan iş planlamasına göre etap etap diğer sokaklarda da devam edecek. Bu çalışmalar, eski altyapı nedeniyle meydana gelen kayıp kaçak oranlarında da önemli ölçüde azalma sağlayacak. Böylece hem sağlıklı ve kesintisiz içme suyu hem de çevreye duyarlı bir altyapı hizmeti sağlanması amaçlanıyor.

“TEK KURUŞUN İSRAF EDİLMESİNE İZİN VERMEYECEĞİZ”

Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak altyapı çalışmalarına hız kesmeden devam edeceklerini söyleyen Başkan Zeyrek, “Turgutlu ilçemizin Selvilitepe Mahallesinde sürekli patlayan altyapımızı, branşman bağlantıları ile birlikte modernize ediyoruz. 170 apartmanın branşman bağlantısını ve kısmi şebeke hattını yeniliyoruz. Manisa’mızın tüm ilçeleriyle birlikte daha yaşanılabilir daha modern bir kent olması için çalışıyoruz. Hemşerilerimizin yaşam konforunu yükseltmek, taleplerine ve beklentilerine ivedi bir şekilde cevap vermek bizlerin asli görevi. Şehzadeler’den Demirci’ye, Sarıgöl’den Kırkağaç’a, Gördes’ten Salihli’ye Manisa’mızın 17 ilçesinde tek kuruşun israf edilmesine izin vermiyor, altyapıdan üstyapıya Manisa’mızın çehresini daha da modern hale getirmek için ilmek ilmek çalışıyoruz. Altyapı seferberliğimiz hız kesmeyecek” dedi.