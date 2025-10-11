62. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde heyecan “Gezen Sinema” etkinlikleri ile başlıyor. Mukadderat, Tur Rehberi ve Kardeş Takımı 2 filmleri, 16 Ekim-23 Ekim tarihleri arasında kentin dört bir yanında sinemaseverlerle buluşacak.ANTALYA (İGFA) - Türkiye’nin en köklü sinema etkinliği olan 62. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali’nin sıcak atmosferi “Gezen Sinema” etkinliği ile Antalya’nın ilçelerine taşınacak.

Bu yıl Antalya’nın toplam 16 ilçesinde ve 10 gün boyunca gerçekleşecek etkinlik kapsamında 61. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali’nin 3 ödüllü, Nadim Güç’ün yönettiği 2024 yapımı Mukadderat filmi ve sevilen komedi filmlerinden yönetmenliğini Hakan Algül’ün yaptığı, 2025 yapımı Tur Rehberi ile Bedran Güzel’in yönettiği 2025 yapımı Kardeş Takımı 2 izleyicilerle buluşacak.

Gezen Sinema etkinliği kapsamında filmler; “Akseki, Alanya, Aksu, Demre, Döşemealtı, Elmalı, Finike, Gazipaşa, Kaş, Kepez, Kemer, Korkuteli, Kumluca, Konyaaltı, Manavgat ve Serik” ilçelerinde sinemaseverlerle buluşacak.

Her yaştan sinemaseveri bir araya getirecek “Gezen Sinema” gösterimleri, ücretsiz olarak gerçekleştirilecek.