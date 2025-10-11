Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Türkiye Belediyeler Birliği’nin (TBB) düzenlediği Yerel Yönetimler ve Kooperatifçilik Çalıştayı’nda ilçenin kooperatifçilik modelini anlattı. Başkan Şadi Özdemir, “Üreticiyi güçlendiren, gençleri ve kadınları sürece katan sürdürülebilir bir kırsal kalkınma ekosistemi kuruyoruz” dedi.BURSA (İGFA) - Türkiye Belediye Birliği (TBB), Uluslararası Kooperatifler Yılı etkinlikleri kapsamında 9-10 Ekim tarihleri arasında “Yerel Yönetimler ve Kooperatifçilik Çalıştayı” düzenledi. TBB’nin Ankara’daki Hizmet Binası’nda düzenlenen çalıştayda, “Tarımsal Kalkınmada Kooperatifler ve Yerel Yönetimler Paneli”nde konuşmacı olan Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Nilüfer Belediyesi’nin bu alandaki vizyonunu ve projelerini paylaştı.

Kooperatifçiliği geleceğin kalkınma modeli ve sosyal dayanışma ekonomisinin omurgası olarak tanımlayan Başkan Şadi Özdemir, Nilüfer’de hayata geçirdikleri adil, dayanıklı ve ölçülebilir modeli anlattı. Başkan Şadi Özdemir, hedeflerinin bu modeli Türkiye’ye örnek olacak bir yapıya dönüştürmek olduğunu vurguladı.

TARLADAN SOFRAYA ADİL ÜRETİM ZİNCİRİ

Nilüfer Belediyesi’nin uzun yıllardır Nilüfer Tarımsal Kalkınma Kooperatifi (NİLKOOP) aracılığıyla kırsal kalkınmayı desteklediğini belirten Başkan Şadi Özdemir, “NİLKOOP aracılığıyla ahududu, lavanta gibi katma değerli ürünler yetiştirerek çiftçimize rol model oluyoruz. Nilüfer Tarımsal Analiz Laboratuvarı’nda ücretsiz toprak analizi yaparak üreticimize bilimsel destek sağlıyoruz” dedi.

Tarımsal üretimi bir bütün olarak ele aldıklarını ifade eden Başkan Şadi Özdemir, “12. Sürdürülebilir İş Ödülleri’nde ‘Tedarik Zinciri Yönetimi’ kategorisinde ödül alan Hasanağa Gıda Merkezi’mizde, NİLKOOP’un ve kırsaldaki kadın kooperatiflerinin ürünlerini gıda mühendislerimiz eşliğinde, hijyenik ve katkısız bir şekilde işliyoruz. Bu ürünleri Kantin Nilüfer ve Nilüfer Bostan markalarımızla doğrudan vatandaşlarımıza ulaştırarak tarladan sofraya adil bir yolculuk yaratıyoruz” şeklinde konuştu.

Bursa’da bir ilk olan Nilüfer Tıbbi ve Aromatik Bitki İşleme Tesisi’nde lavanta, kekik, biberiye, defne ve adaçayı gibi bitkilerin işlenerek hidrosol ve uçucu yağlar gibi katma değerli ürünlere dönüştürüldüğünü anlatan Başkan Şadi Özdemir, önümüzdeki dönemde soğuk hava deposu, soğuk sıkım zeytinyağı tesisi ve dondurarak kurutma tesisini hayata geçirmek istediklerini sözlerine ekledi.

ÜRETİCİYE ALIM GARANTİSİ, KADINLARA GİRİŞİMCİLİK DESTEĞİ

Üreticiyi güçlendirmek adına somut adımlar attıklarını vurgulayan Başkan Şadi Özdemir, kooperatifleşen çiftçilere ürün alım garantisi verdiklerini açıkladı. Başkan Şadi Özdemir, kapsamda 4 kırsal mahalleyi bir araya getiren Konaklı Tarımsal Kalkınma Kooperatifi’ni kurduklarını söyledi. Kadınların ekonomik ve sosyal hayata katılımını artırmak için Nilüfer Kadın Kooperatifi’ni hayata geçireceklerini belirten Başkan Şadi Özdemir, “Bu kooperatifle kadınların tekstil, el sanatları, turizm ve hizmet sektörlerindeki girişimcilik potansiyellerini değerlendirerek sürdürülebilir gelir elde etmelerini amaçlıyoruz” dedi.

YENİ TESİSLER VE KOOPERATİF GİRİŞİMLERİ

Nilüfer’in kırsal kalkınma vizyonunu yenilikçi yatırımlarla güçlendirmeye devam edeceklerini vurgulayan Başkan Şadi Özdemir, bu ekosistemin merkezinde ise Nilüfer Belediyesi Planlama ve Kalkınma Ajansı (PlaKA) koordinasyonunda kurulan Sosyal Dayanışma Ekonomisi ve Kooperatifçilik Destekleme Merkezi olduğunu belirtti. Başkan Şadi Özdemir, merkez hakkında şunları söyledi: “Merkezimiz, bir kuluçka merkezi gibi çalışarak mevcut 11 kooperatifi destekliyor ve 15 yeni kooperatif girişimine öncülük ediyor. Bu girişimlerin 7’si Türkiye’de kendi alanlarında bir ilk olacak. Kooperatiflerimizle hazırladığımız hibe başvurularının toplam bütçesi yaklaşık 1,2 milyon euroya ulaştı.”

“DAYANIKLI BİR MODEL İNŞA EDİYORUZ”

Kooperatifçiliğin en büyük sorunlarının ortaklık kültürünün zayıflığı ve finansmana erişim zorluğu olduğunu dile getiren Başkan Şadi Özdemir, çözüm modelini şöyle anlattı: “Bizim görevimiz bu sorunları aşacak mekanizmaları kurmak. Eğitimler, mentorluk programları, ulusal ve uluslararası fonlara erişimle kooperatifleri güçlendiriyoruz. Küçük girişimleri yalnız bırakmıyor, onları büyütüp dayanıklı kılan bir belediye modeli inşa ediyoruz. Nilüfer İlçesi Kırsal Kalkınma Stratejik Planı ile Birleşmiş Milletler’in Südürülebilir Kalkınma Amaçları’yla uyumlu bir yol haritamız var. Geliri ve verimliliği artırmayı, kooperatiflerin kapasitesini güçlendirmeyi ve toplumsal faydayı en üst seviyeye çıkarmayı hedefliyoruz.”

Bu çalışmalarla bilgi, finansman ve pazarı aynı masada buluşturduklarını belirten Başkan Şadi Özdemir, “Nilüfer’de adil, dayanıklı ve ölçülebilir bir kooperatifçilik ekosistemi inşa ediyoruz. Nihai hedefimiz, Nilüfer’de olgunlaştırdığımız bu yaklaşımı, başka belediyelerin de uygulayabileceği örnek bir yerel kalkınma standardına dönüştürmektir” dedi.