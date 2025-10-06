Bayburt'ta her yıl olduğu gibi bu yıl da vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği kışlık ürünler arasından Ekşi Elma, Dağ Armudu (Ahlat), Pazı ve Pazı Turşusu, Yeşil Fasulye ile Turşusu ve Kuru Fasulye öne çıkıyor. Özellikle doğal ürünler, hem sağlıklı hem de besleyici özellikleriyle dikkat çekiyor.

Vatandaşlar kış aylarına hazırlıklarını sürdürüyor. Eylül ayında sofralarda yer almaya başlayan doğal ve yöresel tatlar, artık tezgahlarda da boy göstermeye başladı. Kilosu 60 TL’den satışa sunulan Ekşi Elma ve Dağ Armudu (Ahlat), Bayburt'ta yetiştiriciler tarafından üretilip satışa sunulan Yeşil Fasulye, Kuru Fasulye, Pazı ve bu ürünlerin turşuları lezzetleri kadar sağlık açısından sunduğu faydalarla da büyük ilgi görüyor.

Bayburt Çarşı Köprüsü’nde tezgah açan ve "Doğal Doktor" lakabıyla tanınan 60 yaşındaki İhsan Kocabaş, satışa sunduğu ürünlerin doğal bir şifa kaynağı olduğunu belirtiyor. Kocabaş, yörede doğal ortamda herhangi bir kimyasal işlem görmeden yetişen Ekşi Elma ile Dağ Armudu (Ahlat) ve yine kimyasal gübre kullanılmadan doğal yöntemlerle üretilen Yeşil Fasulye, Kuru Fasulye, Pazı ve bu ürünlerin turşularının hem lezzet hem de sağlık açısından son derece faydalı olduğunu ifade ediyor.

Bölgenin geleneği olan çay içiminde Ekşi Elma ve birçok mide rahatsızlığına iyi geldiği bilinen Dağ Armudu (Ahlat) sıklıkla tercih ediliyor. Vatandaşlar, bu doğal ve yöresel ürünleri satın alarak kış boyunca bağışıklık sistemlerini güçlendirmeyi hedefliyor. Bayburtlular için bu ürünler yalnızca birer lezzet unsuru değil, aynı zamanda kültürel bir değer taşıyor.