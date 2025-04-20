Bursa Büyükşehir Belediyesi, küratörlüğünü Dr. öğretim üyesi Esen Baydemir’in üstlendiği Alaca Dokuma Kollektifinin dördüncü sergisini Merinos Tekstil Sanayi Müzesi’nde sanatseverlerle buluşturdu.BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi Kent Tarihi ve Tanıtımı Dairesi Başkanlığı Müzeler Şube Müdürlüğü’nün ev sahipliğinde hazırlanan Alaca Dokuma Kollektifinin dördüncü sergisi, Merinos Tekstil Sanayi Müzesi’nde ziyarete açıldı.

Küratörlüğünü Dr. öğretim üyesi Esen Baydemir’in üstlendiği sergide, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü öğretim görevlileri ve dokuma öğrencilerinin geleneksel dokuma teknikleriyle yorumladıkları eserler yer alıyor. Alaca sergisi, 19 Mayıs tarihine kadar Pazartesi günleri hariç her gün 9.30-17.00 saatleri arasında Merinos Tekstil Sanayi Müzesi 2. Kat galeri alanında ziyaret edilebilir.

Serginin açılışına Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Sinan Nergiz, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Yıldız, Küratör Dr. öğretim üyesi Esen Baydemir, Büyükşehir Belediyesi yöneticileri, üniversite görevlileri ve sanatseverler katıldı.

Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Sinan Nergiz, Bursa’nın tarih boyunca ipeğin, kumaşın ve emeği olduğunu belirterek Osmanlı’dan bu yana tekstil alanında sahip olduğu birikimiyle hem ülkemize hem de dünyaya örnek olduğunu söyledi. Açılan serginin sadece bir sanat etkinliği olmadığını, geçmişe duyulan saygının ve kültürel mirasa sahip çıkmanın somut göstergesi olduğunu anlatan Nergiz, serginin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Yıldız, anlamlı sergiyi Bursalılarla buluşturan Müzeler Şube Müdürlüğü’ne ve öğrencilere teşekkür etti. Kültür ve sanatı kentin her köşesine yaymak için çalıştıklarını belirten Yıldız, sanatseverleri sergiyi gezmeye davet etti.

Serginin küratörü Dr. Esen Baydemir, Alaca Dokuma Kollektifinin dördüncü sergisinin Bursa’da açmaktan büyük mutluluk duyduklarını söyleyerek desteklerinden ötürü Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.